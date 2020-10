Entregaron financiamiento a pequeñas empresas y jóvenes emprendedores

Acompañamiento del Estado

El gobernador Gustavo Bordet, en diálogo con los beneficiarios, que estuvieron en forma presencial y virtual, los felicitó por sus proyectos y afirmó que "desde el gobierno provincial seguiremos apoyando a los emprendedores entrerrianos"."Entregamos hoy financiamiento por 23 millones de pesos a pequeñas empresas y jóvenes emprendedores", dijo el mandatario y aseguró que "desde el gobierno provincial seguiremos apoyando estas iniciativas que significan dar oportunidades".Y agregó: "En estos tiempos difíciles redoblamos el esfuerzo para estar al lado de quienes producen y generan empleo".Estuvieron acompañando al gobernador Bordet en el acto que se desarrollóCentro Provincial de Convenciones, la vicegobernadora Laura Stratta; el ministro de Producción, Juan José Bahillo; y el secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, Pedro Gebhart.Al respecto, la vicegobernadora Laura Stratta, sostuvo: "Celebro que podamos estar hoy ratificando un compromiso como Estado. En la agenda pública, en la agenda del gobierno de la provincia, el emprendedurismo ocupa un rol estratégico y central. Esto tiene que ver con definiciones políticas sobre a donde orientar los recursos de nuestro presupuesto, que a su vez son los recursos de los entrerrianos".Además indicó: "Estos prograas no podrían ser posibles si no hubiera en nuestra provincia emprendedoras y emprendedores con creatividad, con una gran energía, con compromiso y la convicción de emprender"."Quiero destacar el rol que ha tenido el gobernador de la provincia en este proceso desde hace casi cinco años respecto a humanizar la agenda pública, para que la agenda pública tenga los rostros de cada uno y de cada una de ustedes, porque se trata de construir de esa manera una mejor provincia", subrayó.Finalizó dirigiéndose a los emprendedores: "Nosotros creemos en ustedes. Creemos en sus saberes previos, en sus habilidades, en su compromiso, creemos en sus ganas y también creemos que el Estado tiene que estar para acompañarlos para poder crecer, desarrollarse, abrir caminos para mejorar sus vidas y las de sus familias, que en definitiva es también mejorar la vida de nuestras comunidades".Por su parte, el ministro Bahillo precisó que "son más de 230 los ciudadanos alcanzados por el programa y en esta oportunidad nos están acompañando alrededor de 160, y son más de 120 proyectos los comprendidos".Destacó que "esto es posible por el compromiso, el profesionalismo, el amor y la pasión por lo que hacen, porque si no hay pasión, con tantas adversidades seguramente no consolidarían el proyecto que tienen para su desarrollo".Señaló que "atrás de estas iniciativas seguramente hay proyectos de vida, el emprendimiento económico es un medio, es quien arbitra para que ustedes se desarrollen, no solamente en lo personal sino también en lo económico".En ese marco, destacó "la decisión política del gobernador Bordet de acompañar este tipo de emprendimientos y a este sector", y aclaró que "el Estado tiene que estar acompañando no sólo desde lo financiero, sino también capacitando, tutelando y haciendo todo un acompañamiento que les permita insertarse en el mercado, consolidarse y buscar nuevos horizontes, para de esa manera consolidar sus emprendimientos"."El primer mérito de que podamos estar acá es de todos ustedes, los que están presentes y los que están de manera remota", dijo Bahillo y valoró "la decisión del gobernador y el compromiso de la gestión".Advirtió que "en este año nos replanteamos algunas cuestiones, ya que la pandemia afectó y tuvo sus consecuencias inevitables en el nivel de actividad económica, lo que complica el sostenimiento de los emprendimientos y el empleo; esa es una de las cuestiones que nos desvela y tenemos como prioritario desde las políticas públicas"."Por eso entendimos que además de emprender bajo este programa, teníamos que ayudar a sostener a muchos de ellos; seguramente a muchos se les modificó el contexto, el mercado, la demanda, entonces tenemos que generar nuevas herramientas e incorporar a otros sectores. Por eso trabajamos con los legisladores y ampliamos el objeto de la Ley de Jóvenes Emprendedores que le da el marco normativo a estos programas. También incorporamos a otros sectores que merecen atención, como el sector turístico, ampliar la edad para que más ciudadanos estén alcanzados, incorporar a las personas jurídicas; lo cual conlleva una ampliación presupuestaria",Durante el encuentro un grupo de emprendedores presentaron sus proyectos, que desarrollan con apoyo de los programas del Estado.El Programa Jóvenes Emprendedores brinda asistencia, capacitación y financiamiento para la concreción de sus proyectos a jóvenes de entre 18 y 40 años de edad. Dirigido al acompañamiento en la sostenibilidad productiva y de fuentes laborales, su énfasis está puesto en la innovación, la creatividad y la escalabilidad de las propuestas presentadas. Los proyectos que el Programa financia, a partir de un crédito a tasa cero y sin necesidad de presentar garantía, pertenecen a los sectores productivos industrial y agropecuario, servicios asociados a éstos y TICs. Este financiamiento se da con un año de gracia y, posteriormente, la devolución se realiza en 24 cuotas mensuales consecutivas e iguales.El Programa de Apoyo al Comercio Emprendedor de Entre Ríos (Proaceer) acompaña, asesora y financia, mediante un aporte no reintegrable de hasta 100.000 pesos, la participación de emprendimientos o MiPyMEs entrerrianas en eventos específicos para impulsar la ampliación de sus ventas. El programa apunta a una inserción en el mercado, que permita mejorar su sustentabilidad y posibilidades de consolidación, a partir de asesoramiento técnico y material publicitario.En la oportunidad se beneficiaron 134 emprendimientos y MiPyMEs de las localidades de Paraná, Tala, Sauce de Luna, Santa Elena, Sauce, Villa San José, Maciá, Gualeguay, Tabossi, La Picada, Alcaráz, Victoria, Hasenkamp, Federación, Villa Elisa, Federal, Concepción del Uruguay, San Salvador, Villaguay, Concordia, General Ramírez, Colonia Avigdor, Villa Elisa, Aldea Protestante, La Paz, Villa San José, María Grande, Larroque, Villaguay, Federación, San José de Feliciano, Victoria, Seguí, Colón, Cerrito, Aldea San Antonio, Aldea María Luisa, Villa Libertador de San Martín, Hernández, 1° de Mayo, Crespo, Oro Verde, Colonia Caseros, Piedras Blancas, Pueblo Belgrano, Villa Domínguez, Larroque, Ibicuy, Gualeguaychú, Nogoyá, Viale, Costa Grande y Victoria.En el evento estuvieron presentes representantes de los siguientes proyectos:- Juan Simón Zorrilla, Juan Carlos Ibarra, Brenda Fael y María Rocío Santagati Cepellotti. Proyecto: Sistema Integral Solar Inteligente (SISI) para viviendas que incluye equipo solar fotovoltaico para generar energía eléctrica, equipo termosolar para generar agua caliente, iluminación led solar para espacios verdes y sistema de control inteligente. Todo esto con la idea de optimizar costos para lograr la mayor eficiencia energética.- Diego Reynoso y Victoria Gonzalez. Proyecto: Fabricación de un elevador de automóviles totalmente nacional. Se pretende instalar un producto local a un menor costo para concesionarios y empresas dedicadas al mantenimiento de automóviles.- Tomás Rodríguez, Franco Banfi y José Ruiz. Proyecto: KRAKEN es un dispositivo de enfriamiento del cuero cabelludo que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos previniendo la alopecia inducida por quimioterapia.- Glenda Nani y Sabrina Cerutti. Proyecto: Fabricación de barbijos antigérmenes incorporando nanotecnología. Dado el contexto de pandemia y el camino a recorrer hacia una nueva normalidad es necesaria la producción local de un elemento barbijo que permita volver a las actividades de una manera segura y confiable.- Yanina Dierderle. Proyecto: ROTLHY es un emprendimiento que le da una vuelta al mundo de los juguetes y al consumo excesivo con libros de cuentos educativos y juegos y juguetes fabricados con materias primas recicladas.- Antonella Camarada. Proyecto: Fabricación de carteras, bolsos, bandoleras, mochilas, billeteras, neceseres.Asimismo, por vía de videoconferencia, participó Ervin Daniel Rhys quien posee un emprendimiento de elaboración de productos de origen vegetal (yogures, mantecas, tofu y carnes vegetales).