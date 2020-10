UPCN advirtió que la nueva ley de Enfermería "no debería ser un parche"

La Cámara de Senadores de la provincia comenzó a tratar el proyecto de Ley de Enfermería, por el que se establece el marco regulatorio de la carrera para el personal que realice actividades específicas de enfermería en las dependencias que funcionan en el ámbito del Ministerio de Salud.



Ante el vaticinio de un hecho tan importante como es la posible sanción de la nueva Ley de Enfermería, desde UPCN reclamaron "avanzar para dar respuestas al sector".



"Queremos expresar nuestro descontento ante el enorme retraso que tuvo esta ley para que la comisión de salud de la Cámara de Senadores comience a tratar el proyecto, hace más de tres años que esta ley fue aprobada en Cámara de Diputados y esta larga espera es inaceptable para los trabajadores. Además, desde UPCN estamos convencidos de que si la ley se hubiese sancionado cuando se debía hacerlo, la situación de los enfermeros sería sumamente distinta a la que viven hoy. Tendrían una carrera con nuevos tramos y categorías, condiciones de ingreso y promoción, bonificaciones y distintas ventajas de las que ya estarían gozando; lo cual impacta directamente en cómo hubiesen afrontado esta pandemia, desde otro lugar, para el beneficio no solo de ellos sino de toda la comunidad", indicaron desde el sindicato que nuclea a los estatales entrerrianos.



Por otra parte, si en la Comisión de Salud del Senado se producen cambios en el proyecto, desde UPCN advirtieron que corresponde que todos los sectores involucrados y representantes de enfermería que participaron en el debate en Diputados sean llamados nuevamente. "No vamos a tolerar que por negligencia el Estado quiera sacar una ley entre gallos y medianoche. Esta nueva norma debe sancionarse como corresponde y no como un `parche´ a la situación apremiante de la pandemia", alertaron.



"El 4 de julio de 2017 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el Marco Regulatorio de la Carrera de Enfermería, desde ese entonces hasta hoy, corrió mucha agua bajo el puente, conflictos en el debate, incontables reclamos, planes de lucha -e incluso de capacitación- se han llevado a cabo para poder reivindicar a las enfermeras y enfermeros. Hace pocos días se cumplieron dos años de nuestra carpa de reclamos en Casa de Gobierno. Allí denunciamos y pedimos respuestas ante la gran cantidad de problemas que atraviesa el personal de salud; realizamos reuniones con trabajadores, juntamos firmas y principalmente, pedimos por la sanción de la Nueva Ley de Enfermería. Esto nos da la pauta que los problemas que existen en salud vienen de larga data y que si el gobierno nos hubiese escuchado en su momento, el personal de salud hubiese estado mejor parado a la hora de batallar contra esta pandemia", argumentaron desde UPCN.



Sobre el Proyecto de Ley de Enfermería



Los legisladores avanzaban en el tratamiento del Expediente Nº21.237, del proyecto de ley por el que se establece el marco regulatorio de la carrera para el personal que realice actividades específicas de enfermería en las dependencias que funcionan en el ámbito del Ministerio de Salud, que cuenta con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados. El presente régimen determina el vínculo laboral entre el Estado provincial y los trabajadores de enfermería regulando su ingreso, permanencia, promoción y egreso, estando su naturaleza comprendida dentro de las relaciones del empleo público provincial. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud provincial. Deberá tener como objetivo primordial la eficiente prestación del servicio enfermería, el interés de los trabajadores, la reivindicación de los principios que rigen la profesión y su alto valor dentro del sistema de salud de la provincia de Entre Ríos. Crea la Dirección de Enfermería en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia.