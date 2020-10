Vuelta al aula: Bordet dijo que se elevará un protocolo a Nación

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El gobernador Gustavo Bordet reunió a intendentes en San Salvador para avanzar en una agenda de políticas públicas y recorrió obras viales generadoras de empleo. "Buscamos un equilibrio entre la situación sanitaria y la actividad económica, para ir de manera ordenada generando acciones que nos permitan pensar en la nueva normalidad", expresó.



El mandatario puso de relieve que "hasta ahora tenemos un sistema sanitario que viene dando respuestas y tenemos actividades económicas que paulatina y progresivamente se continúan habilitando".



En San Salvador, el gobernador recorrió junto a la vicegobernadora Laura Stratta, al intendente, Lucas Larrarte, y a los ministros de Economía, Hugo Ballay, y de Gobierno, Rosario Romero, las obras de la ruta 38 que comunican con Ubajay y el acceso a San Salvador por la ruta 18.



Bordet resaltó a la prensa local que "estamos pensando en la temporada de verano con habilitaciones en el sector turístico que acorde a lo que establezcan los protocolos, pueden ir desarrollándose".



Aseguró que "tenemos que ir accionando con mucha cautela y hasta ahora yo quiero destacar que ha habido un comportamiento de la ciudadanía realmente muy bueno, porque salvo excepciones que lamentablemente ocurren son noticia, la gran mayoría de los ciudadanos ha actuado con mucha responsabilidad y esto hace que podamos en Entre Ríos tener esta situación con doble estándar, sanitariamente controlado y por otro lado habilitando actividades económicas".



Controles en los accesos

El gobernador aseguró que cada ciudad tiene sus particularidades, "hay ciudades que son más pequeñas por lo tanto es mucho más fácil hacer los controles y otras son muchos más grandes y más difícil, pero siempre tratamos de propender a la libre circulación en nuestra provincia, y que un vecino pueda ir a visitar a su familia o viajar por cuestiones laborales".



Vuelta a clases

El mandatario dijo que está evaluando con el Consejo General de Educación y que se elevará un protocolo a Nación. "Entendemos que ni bien estén dadas las condiciones para volver a clases estaríamos avalando la iniciativa". En este sentido, apuntó que "sobre todo de los años superiores que son los que egresan, tanto del primario como de secundaria, para poder generar la fiscalización del ciclo".



Apuntó además, que "hay clases que tienen que ver con escuelas técnicas donde hay que hacer prácticas, esto también es necesario. También en materia universitaria tengo el pedido de los rectores de las universidades que hay Entre Ríos, públicas como privadas, de poder tener exámenes presenciales, hay muchos exámenes que se hacen en prácticas. Si uno toma la carrera de odontología que hay en Villa libertador San Martín se hace presencialmente o en cualquier otro tipo de carreras que tengan elementos prácticos".



Ruta 38

En referencia a la situación de la ruta 38, Bordet puntualizó que "fuimos un proceso de conciliación obligatoria que estaba establecido con el Banco Interamericano de Desarrollo, que financió la obra. En ese sentido, es que tiene que haber una reparación integral de la ruta; hay tramos que se harán de nuevo; hay otros tramos que están más consolidados, que serán las reparaciones que se requieran y eso es todo a cargo de las empresas que no hicieron bien el trabajo".



Explicó que "por eso deben hacerlo de nuevo y a su cargo, pero además también establecimos que las empresas tienen la obligación de mantener la ruta durante 12 meses. O sea hacer la ruta y hacer el mantenimiento durante 12 meses de la ruta y bueno haremos todos los controles para efectivamente los trabajos que hayan hecho esta vez se condigan con lo que fue pactado". Y reiteró: "Todo ecorre por a cargo de las empresas, la provincia no pone un peso".



Anticipó que "la semana pasada se empezó a trabajar, la parte que tenemos que asumir como provincia que era la limpieza banquina se está haciendo y ya colocamos la balanza que era fundamental".



Precisó que "estamos trabajando, primero se comienza desde San Salvador para el lado de Ubajay y después haremos también la parte del acceso a general Campos que también está deteriorado".



Recorrida de obras

El mandatario provincial en su visita a la localidad de San Salvador, recorrió acompañado del intendente Lucas Larrarte, la Avenida Malarin que está con su acceso nuevo y "que es una obra que hicimos en conjunto con financiamiento provincia municipio".



"Lo más importante también es poniéndonos de acuerdo en otras obras que necesita la localidad de San Salvador. Hay obras acá que estamos trabajando con Enhosa en Nación y con provincia y con el municipio que son por más de 100 millones de pesos para San Salvador, obras históricas en materia saneamiento que son muy importantes. Así que tenemos mucho para trabajar en conjunto y la verdad que estamos articulando muy bien con el municipio de San Salvador", destacó Bordet.



Acompañamiento

El intendente de San Salvador, Lucas Larrarte, destacó el acompañamiento provincial porque "San Salvador ha recibido de parte de la gestión de Gustavo Bordet importantes obras que le permiten crecer y desarrollarse", indicó y dijo que además: "Tenemos muchas como mencionaba, también está el desagüe de la Cuenca del Arroyo de la calle Arroyo Grande que es una obra que se terminó, que se hizo, no se inauguró y tenemos otras en marcha", precisó el presidente municipal.



"Lo más importante es poder concretar este eje totalmente pavimentado que une la ruta 38 con la nueva autovía 18 y que va a transformar realmente a la ciudad de San Salvador, porque es una zona que va a empezar a crecer desde desarrollo económico uniendo una punta con la otra", resaltó Larrarte.