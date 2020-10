Carta de Bonafini al FMI:"el pueblo no resiste más y ustedes siguen insistiendo"

Economía El FMI recomendó aumentar la inversión pública para crear empleos

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, envió hoy una carta abierta a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), la búlgara Kristalina Georgieva, para manifestarle que el préstamo que hizo la entidad a la Argentina fue "un robo a mano armada" y exigir que "se lo cobren" al ex mandatario Mauricio Macri."Necesito, les pido, en nombre de millones de niños, mujeres y hombres que pasan hambre, que me respondan: ¿por qué le otorgaron ese préstamo al Gobierno de Macri, que fue ilegal, porque ustedes saben bien que no pasó por nuestro Congreso y nunca fue empleado para el bien de nadie?", expresó la referente de los derechos humanos.En ese sentido, la dirigente kirchnerista remarcó que el FMI entró a la Argentina "por la ventana del macrismo" sabiendo que "empeñaban" al país "para toda la vida", así como también aseguró que "el pueblo no resiste más y ustedes siguen insistiendo".Y concluyó: "Ustedes saben muy bien que un préstamo mano a mano como les pidió Macri no es legal. Es robo".La carta de Bonafini a Georgieva se da en medio de la visita de los representantes del FMI, Julie Kozak y Luis Cubeddu, quienes continuarán las negociaciones con el Gobierno para establecer cómo se saldará la deuda de la Argentina con el organismo de crédito multilateral.