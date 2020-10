Giano: "Comparto que CTM y CAFESG trabajen juntas para el desarrollo"

El presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, junto al presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Luis Benedetto, mantuvieron una reunión de trabajo con una agenda de importancia para la región. Analizaron el desarrollo de los diversos programas que el organismo ejecuta como así también las excelentes relaciones que mantiene con el gobierno nacional, provincial y los municipios de la región.



"Es importante que CTM y CAFESG trabajen articuladamente para el desarrollo de Concordia y la Región de Salto Grande, por ello es clave la articulación de políticas sustentables y de fuerte impacto en el territorio que permitan reafirmar la visión de futuro y progreso para todas y todos los entrerrianos, como lo es el proceso de consolidación del Polo Educativo Tecnológico Binacional y la incorporación gestionada por el secretario de Ciencia y Técnica Jorge Gerard de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET)", sostuvo Giano.



Además, Giano contó que "también dialogamos con Luis Benedetto, a quien agradezco la predisposición y tiempo, sobre la actualidad de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) que preside, tanto las obras como las acciones para el desarrollo regional en Concordia y demás departamentos de la Región de Salto Grande y cómo están las remesas por parte de Nación de los excedentes y de las regalías".



En ese mismo sentido, Benedetto valoró el permanente dialogo y apertura de CTM para con las necesidades de la región, la articulación con los distinto actores locales y el acompañamiento permanente del presidente de la Cámara de Diputados y de las y los legisladores.



En este contexto, y entendiendo la importancia de fortalecer los vínculos sociales y formativos que las instituciones intermedias tienen -sobre todo en lo que será la post pandemia- Giano y Benedetto se reunieron con autoridades del Centro Ex alumnos Capuchinos, Marcos Blanc, Fabiola Giudici, Mariano Pastor y Edgardo Oneto quienes están construyendo una sede propia para el club y presentarán un proyecto de gestión ante CTM para obtener fondos y terminar el gimnasio.



Tras agradecer la gestión del presidente de la Cámara de Diputados para conciliar la reunión solicitada, el vicepresidente de la institución deportiva, Mariano Pastor, explicó que "esto permitió exponer la situación actual, nos mudamos a una casa propia y construimos nuestro gimnasio ?recientemente inaugurado- y en el cual estamos comenzando nuestra actividad con muchísimas faltantes y falencias". "El Centro de ex alumnos Capuchinos alberga a un montón de chicos y chicas en las disciplinas que desarrolla, tanto básquet como handball, masculino y femenino, por lo cual estamos a la espera de poder llevar a cabo las solicitudes de la forma que lo requiere la CTM y nos ponemos a disposición como Club para cualquier cosa que se presente para beneficio de la sociedad", agregó Pastor.



Más tarde ambos mantuvieron un encuentro con el presidente del Club Pesca, Roque Demczuk, su vicepresidente, Aldo Tricarico, y el secretario José Benítez, con quienes analizaron la situación de la institución, y el esfuerzo de sus dirigentes para mantener las instalaciones ?afectada por inundaciones- y que tiene una obra inconclusa.



"La obra fue iniciada con aportes de CTM en el 2015 -señaló Giano- y se paralizó durante 4 años, porque la anterior gestión ante la CTM se olvidó de los clubes de la ciudad, y hasta de la ciudad, pero hoy el ingeniero Benedetto se comprometió a través de la presentación que le haga el Club Pesca a continuar las obras que incluyen los sanitarios y un playón deportivo para la institución".



"Es muy importante que las autoridades gubernamentales nos acompañen, sobre todo a los clubes de barrio que estamos bastante tirados ?afirmó el presidente del Club Pesca ? esto nos da un poco de entusiasmo, porque hace mucho tiempo que no teníamos visita de autoridades y esto nos hace sentir acompañados, y nos da la fuerza suficiente para trabajar en pos de un club mejor y ofrecer a nuestros asociados, al turista y al público en general un espacio más lindo"



"Estamos muy agradecidos, en los últimos cuatro años habíamos pedido audiencia en reiteradas oportunidades a quien fuera presidente de la CTM Roberto Niez, y nunca nos recibió. Y en este caso, gracias a la gestión de Angel Giano fuimos recibidos por el Ingeniero Benedetto. Estamos muy satisfechos por haber sido escuchados y porque tenemos expectativas de poder cumplir nuestros proyectos", finalizó Demczuk.