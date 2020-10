El paro nacional convocado por ATE se replicó con una caravana en Paraná

ATE Entre Ríos se movilizó en caravana hasta Casa de Gobierno, en Paraná, en el marco de la jornada de protesta en rechazo al 7% de aumento ofrecido por el gobierno para los estatales nacionales hasta diciembre."En el marco de una jornada nacional de lucha en rechazo a la paritaria y el destrato que tiene el gobierno hacia los trabajadores del Estado, no solo planteamos el no aceptar el 7% en una inflación del 40% por la pérdida del poder adquisitivo de los empleados, sino también, el reconstruir fuertemente los lazos de la producción en Argentina, que el impuesto a la riqueza sea aprobado lo más antes posible y una reforma tributaria progresiva que incluya a todos los que más tienen en el país, que generaron fortunas en este último gobierno para que tengamos un país equitativo e igualitario", explicó ael secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes.La semana pasada, durante la segunda reunión paritaria del sector público nacional, el Gobierno ofreció una suba del 7% en una cuota desde octubre y volver a negociar en diciembre, lo cual fue aceptado por el sindicato mayoritario, UPCN, y rechazo por ATE."Duele que más del 40% de los argentinos no tenga trabajo, que el 54% de los argentinos esté por debajo de la línea de pobreza, y que muchos de los estatales que representamos estén en esta franja; es una situación compleja y difícil por muchos trabajadores por debajo de la línea de indigencia", apuntó el dirigente sindical.Y agregó: "En el plano provincial, marcamos asambleas informativas en todos los lugares de trabajo para construir la gran marcha provincial para el 16 de octubre".Por su parte, Sofía Cáceres Sforza de Sitradu, el sindicato que nuclea a los docentes universitarios, agregó: "No hemos tenido una oferta salarial, a la última reunión paritaria al suspendieron y no tenemos ningún tipo de respuesta durante la pandemia porque a la virtualización la costeamos con nuestros recursos, nuestras obras sociales están desfinanciadas y en emergencia, y el 60% de la docencia universitaria está por debajo de la línea de pobreza, los contratos son interinos, no tenemos estabilidad y cobramos muy poco".