Afirman que en 2021 "aumentará un 500% la inversión para saneamiento ambiental"

Al exponer ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el ministro explicó las prioridades en materia de infraestructura y cómo se gastarán los recursos de la cartera estimados en alrededor de $254 mil millones para el próximo año.



dijo que "uno de los criterios que hemos tenido en cuenta es generar la infraestructura que necesita el país para tener una mayor competitividad. Garantizar el desarrollo de una matriz productiva en la Argentina que tenga un fuerte sentido federal".



En ese sentido, aseguró que el objetivo de la cartera es poder garantizar "la ejecución de obra pública en los 2300 municipios de todo el país ya que hoy ya se hacen obras pública en 600 municipios".



Dijo que al asumir el gobierno "la primera tarea a la que nos hemos abocado fue de reconstrucción. No hay dudas de que la primera premisa fue crear un ministerio que había sido disuelto".



"Cuando llegamos al Ministerio, 6 de cada 10 obras no estaban activas. Hoy el 100% de las obras de la cartera se fueron activando o están en proceso de activación", subrayó.



Sobre las prioridades de la cartera, sostuvo que al asumir "teníamos previsto hacer rutas y mejorar la conectividad de la Argentina previo a la pandemia, pero decidimos priorizar las obras de saneamiento porque hay 7 millones de argentinos que no tienen agua y 20 millones no tienen cloacas".



"Por eso en el presupuesto 2021 se aumentará en un 500 por ciento, con respecto al presupuesto vigente del gobierno anterior, la inversión en obras de saneamiento de aguas y cloacas", enfatizó.



Dijo que como consecuencia de la pandemia no se pudieron analizar determinadas obras de infraestructura porque se debieron "priorizar las obras vinculadas con la red sanitaria donde se hicieron más de 60 vinculadas con el objetivo de fortalecer la red pública de salud".



Durante el encuentro con el ministro Katopodis los legisladores oficialistas y opositores solicitaron la inclusión de obras para sus provincias.



