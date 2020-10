Día del Camino: destacan voluntad de Nación y Provincia para obras viales

"En primer lugar quiero destacar la voluntad política del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, y el apoyo brindado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para llevar adelante importantes obras viales en todo el territorio entrerriano", dijo Benitez para indicar que "ante la difícil situación por la pandemia del Covid 19 cumplimos con todos los protocolos para proteger al empleado con la entrega de material de higiene y seguridad en todas las zonales y áreas de la repartición".



Al referirse a la ejecución de obras viales, detalló que "con fondos propios se construyó la doble vía Oro Verde ? Paraná; los accesos pavimentados a Spazenkutter; San Antonio; Carbó, que incluyó dos alcantarillas sobre los arroyos Galurzo y Navarro; se construyeron los dos puentes en Don Cristóbal; el acceso al Parque Industrial de Paraná; más obras de artes ejecutadas en Victoria, Diamante, Colón, Paraná, Uruguay, Federal. Continuamos con la pavimentación de la ruta provincial 51, la rehabilitación de la ex ruta provincial 26; y el enripiado Bovril ? El Solar, que incluye el acceso a Colonia Carrasco y que mejorará la calidad de vida de muchos vecinos y potenciará la producción. Además, se construirá el acceso a Maciá desde la ruta provincial 6".



La funcionaria destacó la capacidad laboral del empleado vial al recordar que "con equipos técnicos de avanzada y recursos propios ejecutamos estudios de suelos y materiales. Nuestra tarea comprende todas las etapas de la obra vial como lo es estudio, proyecto, ejecución, seguimiento y conservación. Además, el trabajo de las 20 zonales y canteras -Paraná y Uruguay-, es fundamental para mantener más de 27 mil kilómetros de red vial, que se complementa con el aporte de comunas y juntas de gobierno gracias a convenios de cooperación firmados con el Ministerio de Gobierno. Las tareas apuntan a potenciar la producción y mejorar la transitabilidad".



"Estamos orgullosos de nuestro personal, profesional, técnico, administrativo y de campaña. Hemos logrado, asimismo, posicionar a Entre Ríos entre las primeras provincias que más invirtió en materia vial con fondos propios", subrayó9 la funcionaria.



La titular de Vialidad remarcó el trabajo llevado adelante junto al gobierno nacional, que posibilita llevar adelante "la rehabilitación de la ruta provincial 6. Además, se consiguió el financiamiento para la pavimentación de la ruta provincial 23, en su tramo de Pronunciamiento a Villa Elisa".



Respecto de la situación de las vialidades de todo el país, en su carácter de presidenta del CVF -entidad que tiene, entre otras funciones esenciales, coordinar la obra vial del país, realizar transferencia de tecnología; proponer normas jurídicas para el sector; establecer normas técnicas conjuntas entre la nación y las provincias y mantener las relaciones sindicales con la Federación Argentina de Trabajadores Viales (Fatvial)-, indicó que asumió y a través de videoconferencias "hemos abordado el delicado estado de situación financiera de las vialidades del país, por un lado; y el cumplimiento de todos los protocolos de seguridad para proteger al empleado vial con la entrega de material de higiene y seguridad en todas las provincias".



Benítez indicó que también se avanzó en la elaboración de "un agenda de temas donde surge la necesidad de trabajar en un proyecto de ley a ser presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, que tiene como objetivo solicitar la modificación de la Ley de Combustibles con el objeto de la recuperación de fondos viales, que han sido cercenado durante los últimos años. Hoy el conjunto de todas las vialidades del país recaudan el 6,24 por ciento del total de los impuestos, cuando en su origen fue el 100 por ciento del total".



Asimismo, recordó que "en los encuentros virtuales han participado representantes de la Fatvial en las que han solicitado el pedido de recomposición salarial para el 2020, esto enmarcado en el Convenio Colectivo N°572/09; y se ha trabajado durante este año en la puesta en marcha de mecanismos de trabajo vía zoom u otros programas virtuales para avanzar en otras actividades del CVF. Ratificándose la puesta en marcha de la juntas de asesores de Finanzas, Técnicos y Legales".



La funcionaria indicó que "hoy vivimos una situación grave a nivel general del país con inéditas consecuencias para todo el sector vial en su conjunto. No solo es un problema de fondos asignados al sector, que disminuyeron considerablemente con el problema de la pandemia, lo que permitiría proteger el capital existente, generado a lo largo de varias generaciones, sino también que los recursos humanos del sector, están en una situación crítica, que muchas veces impide el desarrollo de las políticas de Estado. Todo esto representa un enorme desafío para los organismos viales provinciales que deben recurrir además al establecimiento de protocolos que permitan cuidar a los trabajadores viales en las obras, que muchas de ellas pese a los problemas planteados no se han paralizado, utilizándose en muchos casos el teletrabajo y nuevas modalidades de comunicación pocas veces utilizadas, lo que dificulta más aún el trabajo vial".



La funcionaria indicó que "no debemos olvidarnos de la importancia que tiene para la economía y el campo social los más de 400.000 kilómetros de caminos terciarios o rurales que mayoritariamente son atendidos por los equipos y personal propio de las vialidades, demandando una atención permanente y profesionalizada. Por eso en este tiempo comprendimos que los grandes desafíos se logran con el acompañamiento de todos los actores de nuestra Nación, empujando todos para el mismo lado, intercambiando opiniones, para seguir por este camino para seguir haciendo grande a nuestro país".