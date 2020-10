Carlos Daud, ex intendente de Bovril tiene Covid-19

A las 22 horas del día de hoy, 3 de octubre, se me ha informado que mi hisopado dio positivo ,tengo covid.19

.

Desde el... Publicado por Jorge Carlos Daud en Sábado, 3 de octubre de 2020

Jorge Carlos Daud, el exintendente y exlegislador justicialista de Bovril, confirmó a través de sus redes sociales, que dio positivo al test del coronavirus. Contó que comenzó con una leve tos, pero con el correr de los días los síntomas se fueron acentuando."A las 22 horas del día de hoy, 3 de octubre, se me ha informado que mi hisopado dio positivo, tengo covid.19" confirmó en el mensaje que difundió el ex funcionario."Desde el primer dia de los sintomas, tomé precaución por la necesidad de cuidar al prójimo. Motivo por el cual no recibí más personas en mi casa, ademas de informarles a cada persona que compartió conmigo que tuvieran precaución para evitar males mayores" dijo."Mis síntomas comenzaron el jueves 24. Empecé con una leve tos que se fue acentuando en los siguientes días. El domingo por la noche perdi el gusto y el olfato. Desde ese dia venía comunicándome con la Drs Romina Giménez sobre los sintomas y ella consideró necesario hacer el hisopado", agregó.Al respecto, indicó que "El dia Lunes 28, al mediodía, me hicieron el hisopado en el Hispital San Miguel. Esperamos resultados hasta el viernes 2 de octubre. Pero tuvimos que repetirlo el día de hoy"."¡Hoy quiero agradecerles enormemente a todas aquellas personas que de una u otra forma me han dado su apoyo, su palabras de aliento, sus oraciones de fe y de esperanza para superar esta realidad!"."¡Me fortalece enormemente recibir todo ese amor! También quiero agradecer a todo el personal de salud por la excelente atención recibida y la predisposición a ayudar a los enfermos", remarcó."Estoy convencido que nadie esta exento de este flagelo. ¡Es por ello que pido caridad por todos los familiares y amigos que estén o haya atravesado esta difícil situación!""Con la misma fe en DIOS que siempre he tenido en mi vida, lo hago hoy una vez mas, poniéndome en sus manos y su voluntad. Estaré dando batalla siempre, sin miedo, y convencidos de que un mundo mejor es posible, desde el amor y la solidaridad" finalizo.