Bordet: "Las obras viales dinamizan el empleo en la provincia"

Las obras

El gobernador Gustavo Bordet se reunió con el jefe de Entre Ríos de Vialidad Nacional, Danil Koch, con quien dialogó sobre las obras en el acceso a Paraná por la ruta 12 y la autovía de la ruta 18. El funcionario detalló se emplean unas 650 personas en forma directa y unas 1.800 indirectamente en obras viales en la provincia."A pesar de la crisis no hemos detenido la obra pública que tiene el doble rol de dinamizar el empleo y dar respuestas a las demandas del sector industrial y productivo de la provincia", expresó el gobernador Gustavo Bordet al respecto.Tras haber dado inicio a las obras del acceso este a Paraná por la ruta nacional 12, en oportunidad de la visita del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el mandatario se reunió con Koch para evaluar la marcha de los trabajos que fueron reactivados y que cuentan con una inversión nacional de más de 20 millones de dólares. Se trata de una obra clave para conectar la ciudad con el área metropolitana, en sintonía con la finalización de los accesos norte y sur. Aquí también se contempla la construcción de puentes, colectoras y otras obras complementarias.También dialogaron sobre la transformación en autovía de la ruta 18, particularmente en el tramo IV, que se está ejecutando hacia la ciudad San Salvador y que ha sido una prioridad del gobernador Bordet y del presidente Fernández y que cuenta con el acompañamiento del administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, quien respalda e insiste en focalizar los esfuerzos en esta traza vial.Durante la visita del mandatario nacional, el gobernador hizo referencia a las obras viales "claves" para la provincia de Entre Ríos. Mencionó entre ellas, la autovía de la ruta nacional 18, "que estuvo cuatro años paralizada y hoy está en marcha; las obras en la ruta 127 y en la ruta 6 también, a las que se le suma el inicio de la circunvalación de la ruta 12 en el acceso a Paraná".Para el mandatario, tanto el acceso este a Paraná por la ruta 12 como la autovía de la ruta 18, que fueron postergadas durante el gobierno nacional anterior, son "algo que largamente esperaban los paranaenses, pero también todos los entrerrianos que venimos a la capital de esta provincia".En ese marco, mantuvo un encuentro con el responsable del distrito Entre Ríos de Vialidad quien afirmó que "tenemos una importante cantidad de obras, estamos con un desarrollo al tope de la capacidad con que cuenta el distrito", y destacó que "hay alrededor de 650 personas trabajando en forma directa en la obra pública en las rutas; e indirectamente unas 1.800 personas".Y agregó: "Estamos convencidos, como dice el Presidente, de que la obra pública va a ser la herramienta para motorizar la economía; creemos que a través de esto no solamente tenemos un desarrollo durante la obra, sino que también genera, en la idiosincrasia de cada lugar donde cruzamos, nuevas posibilidades, nuevos emprendimiento, y ya lo estamos viendo".En ese marco, Koch consideró que "el turismo, las economías regionales y la producción van a ir de la mano con esto, así que en un trabajo mancomunado vemos cómo vamos saliendo de esta pandemia de la mejor manera".El titular de la delegación provincial de Vialidad nacional señaló sobre el encuentro con el mandatario que "fue una reunión interesante, donde lo pusimos en conocimiento de cada una de las obras, teniendo en cuenta que el gobernador en el inicio de esta gestión había marcado prioridades en la reunión que mantuvimos con el administrador nacional de Vialidad, Gustavo Arrieta"."Este fue el punto de inflexión de donde arrancamos y hoy hicimos un repaso sobre esas obras y sumamos las obras que vamos a empezar a trabajar de aquí en adelante", puntualizó.Luego agregó: "Creo saludable para Entre Ríos que trabajemos juntos Vialidad nacional y Vialidad provincial, que el gobernador sea el conductor de cuáles son las prioridades y que nosotros como funcionarios ejecutemos esos proyectos".Cabe señalar que la obra en la circunvalación de Paraná, en la ruta 12, se ejecutará a lo largo de cuatro kilómetros y ocupará alrededor de 250 puestos de trabajo en forma directa.Según señaló Koch, la obra comprende "colectoras en toda su traza, la iluminación sobre la carpeta asfálticas y sobre las colectoras, distintos accesos al Parque Industrial, a San Benito, a varias calles, por sobre elevado y también algunos accesos por alcantarilla para poder comunicar porque creemos importante que cuando menor cantidad de gente suba a la autopista, nos va a beneficiar en lo que respecta a seguridad"."Será un enlace cuando se venga por la ruta 12, pudiendo desviar a la ruta 18 y de ahí tomar hacia el Túnel o el ingreso a la ciudad de Paraná", mencionó el jefe del distrito Entre Ríos de la DNVRespecto a la autovía de la ruta 18, precisó que "estamos trabajando en el tramo dos, con la empresa Rovella Carranza CPC, con un buen ritmo; y en el tramo cuatro, con Pietroboni-Lossi, con más de un 90 por ciento de la obra, donde ya están llegando las vigas del puente grande".En cuanto a la obra de transformación en autovía de la ruta 18 en particular, cabe señalar que en medio de una pandemia ha generado 150 puestos de trabajo de manera directa y más de 400 de forma indirecta. La finalización de esta obra impactará positivamente en la salida de la producción primaria, potenciando así las economías regionales.La nueva administración decidió reactivar esta obra teniendo en cuenta que es un corredor bioceánico, que une la costa del Paraná con la costa del Uruguay y que une a dos de las ciudades más importantes de Entre Ríos, Concordia y Paraná. Además, la nueva autovía agilizará el intenso movimiento económico durante todo el año, el cual se interconecta además con el transporte ferroviario, y con las localidades cercanas.En cuanto a las otras obras, Koch indicó que "estamos con una ejecución del 70 por ciento de la ruta 127, entre Sir Leonard y Federal, con una inversión aproximada de 200 millones de pesos mensuales y un total aproximado de 2.700 millones de pesos, para cubrir unos 143 kilómetros de extensión. Esto marca un ritmo de obra más que importante", subrayó.Por otro lado, detalló que se está trabajando en la ruta 131, entre Crespo y Diamante, con la empresa Pietroboni; arrancó Dycasa con la circunvalación de Paraná; y este lunes se inicia la repavimentación la Ori de la ruta 18, conocida como R 3, que va de Colonia Avellaneda a Villaguay, a cargo de la empresa Pietroboni.