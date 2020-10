Avanza la obra de comisaría en Concepción del Uruguay

La ministra de Gobierno, Rosario Romero, junto a su par de Planeamiento, Marcelo Richard; el jefe de Policía, Gustavo Maslein; y el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, recorrieron las obras de la Comisaría 4ta y los terrenos donde se construirá el Barrio Policial.



También visitaron la Unidad Penal N° 4 "General Justo José de Urquiza", para monitorear, junto al director del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez, las obras de ampliación que se están llevando a cabo en el establecimiento.



"Durante esta jornada recorrimos obras en la Unidad Penal pensando la refuncionalización del sector, que se va a dar cuando terminemos la obra que acabamos de licitar en El Potrero. También aprovechamos para hacer una recorrida sobre las obras en el interior de la Unidad", explicó la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.



Por otra parte, la visita a Concepción del Uruguay tuvo como objetivo ver los avances de la comisaría cuarta y evaluar la situación para la comisaría quinta para mejorar la seguridad en la localidad.



"No hace mucho tiempo destinamos cámaras para la ciudad y a partir de la semana que viene, se van a estar entregando aportes a los municipios para que cada uno adquiera las cámaras y domos que permitan aumentar las herramientas en materia de seguridad", detalló la ministra Romero.



"El trabajo conjunto que llevamos adelante con la ministra Romero implica no solamente el tema penitenciario, sino también que trabajamos en mejorar las condiciones o ampliar comisarías en distintas localidades", indicó el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard.



En tal sentido, detalló que "en este caso visitamos los trabajos que se viene desarrollando en la construcción de la Comisaría 4º de Concepción del Uruguay, la cual presenta un grado de avance del 35 por ciento". Al respecto, el ministro Richard comentó que "el objetivo es finalizar los trabajos y contar con el edificio para el inicio del próximo año, lo que va a permitir contar con una adecuada infraestructura en seguridad en virtud de la importante ampliación de la planta urbana en ese sector".



"Con este criterio estamos trabajando, además, junto con la ministra Romero, y estamos evaluando un terreno para poder ejecutar la comisaría 5º, la división canina de la policía y otras unidades especiales que tiene la fuerza en la ciudad, diseñando un complejo para poder albergar allí estas unidades mencionadas", concluyó el ministro Richard.



Por su parte, el presidente municipal Martín Oliva remarcó la importancia de la llegada de la ministra de Gobierno, "con quién, además, tenemos una constante comunicación en temas vinculados a la seguridad de los uruguayenses".



"Su llegada demuestra el interés por nuestra ciudad, una ciudad que crece rápidamente y que requiere atenciones respecto de la seguridad de nuestros vecinos. Visitamos la obra de la comisaría cuarta y ya estamos planificando la construcción de una quinta comisaría. Pudimos hablar de varios temas, avanzar y concretar proyectos para nuestra comunidad, así que como siempre, estamos agradecidos de su llegada hasta La Histórica", sostuvo el intendente Oliva.



En tanto, el jefe de Policía, Gustavo Maslein, detalló que "la puesta en funcionamiento de la comisaría cuarta vendría a solucionar un reclamo de hace varios años, dado que se emplaza dentro de lo que hoy comprende la jurisdicción más grande que tenemos en la ciudad. Estos últimos años, la zona se pobló mucho más por lo que estratégicamente, la comisaría cuarta está muy bien ubicada porque dividiría la jurisdicción de la comisaría segunda, para que ambas tengan menor territorio y puedan repartir las acciones para brindar un mejor servicio de seguridad". OBRAS

La obra de la Comisaría 4ta, se emplaza en las calles Despertar del Obrero y Sarmiento en la zona suroeste de la ciudad. Originalmente se había planteado otro terreno, pero se definió el presente por brindar mejores condiciones para el desarrollo arquitectónico. Consiste en la construcción de un nuevo edificio para la comisaria, diseñado en una sola planta, contando con una guardia, cuatro oficinas, cochera, sanitarios y cocina, dormitorios con sanitarios.



Actualmente la obra presenta un 35 por ciento ejecutado, con una inversión a la fecha de más de 18 millones de pesos de fondos provinciales. Unidad Penal 4

Se trata de una mejora al patio del sector de visitas, patio semi cubierto con sanitarios masculinos y femeninos. La cubierta del techo del pabellón N1 y una ampliación del pabellón de seguridad, sumando cinco celdas con capacidad para 20 internos. Barrio Policial

El anteproyecto comprende, en un inicio, 16 viviendas que se realizarán en terrenos lindantes al ex hospital Urquiza. Son viviendas en el marco del programa Primero tu Casa, del IAPV, financiadas en 300 cuotas por el gobierno provincial, con una inversión aproximada de 29 millones de pesos.