Axel Kicillof, aislado porque un asesor suyo tiene coronavirus

El gobernador de la provincia de Buenos Aires tuvo que cancelar toda la agenda que tenía prevista para estos días. Kicillof permanece aislado porque un asesor suyo tiene coronavirus. Tuvo que cancelar toda la agenda que tenía prevista para estos días.



"Me encuentro bien y sin síntomas, pero estoy cumpliendo el aislamiento que corresponde. Es un virus de muchísimo contagio, hay que seguir con los cuidados personales", sostuvo el propio gobernador en declaraciones radiales.



Kicillof tuvo que cancelar toda su agenda e incluso un acto que tenía previsto realizar en la ciudad de Carmen de Areco para entregar viviendas.



"Axel no tiene síntomas pero decidió aislarse ni bien supo de que su colaborar había dado positivo", expresaron allegados al gobernador.



El funcionario no fue el único que debió aislarse preventivamente, además, gran parte de su equipo de colaboradores. Así como también su esposa Soledad Quereilhac y sus hijos. Todos permanecerán en la residencia de la gobernación de Buenos Aires.