Santa Elena cumple 149 años: "Una ciudad tranquila y muy hermosa"

La localidad de Santa Elena, en el departamento La Paz, celebra este 2 de octubre su aniversario número 149.En diálogo con el programade, el intendente de la ciudad, Domingo Daniel Rossi, recordó "el acto comercial histórico que se da como puntada inicial en el año 1871, en un saladero, entre Federico González y los hermanos Eustaquio y Norberto de la Riestra un 2 de octubre y esa es la fecha en la que se comienza a contar el nacimiento de este pueblo"."Estamos transitando con mucha alegría y en esta pandemia que ha afectado a la humanidad, todo es virtual, pero con la alegría de cumplir un año más. Santa Elena es una ciudad que se prepara para un gran futuro, para el turismo, que mejora su infraestructura con una fuerte inversión. Vamos a embellecer la naturaleza de esta ciudad para que quien venga y nos visita y quienes aquí vivimos, podamos disfrutar", dijo el jefe comunal.Por otra parte, Rossi se refirió a la canción y mensaje que le dedicó el cantante León Gieco a la ciudad: "Fue algo hermoso, porque es uno de los mejores artistas que tiene el país y que él nos haga este homenaje, nos enorgullece. Y como él otros artistitas y deportistas han mandado sus mensajes al pueblo de Santa Elena".

Sobre los festejos por el aniversario, contó que "a partir de las 20 con artistas locales y de un miembro de la Banda XXI se hará una jornada cultural que se transmitirá por el canal municipal" de You Tube.Rossi habló sobre cómo ha afectado la pandemia al sector turístico y dijo que hay "expectativas de que cuando se levanten las restricciones y termine este flagelo que hoy tiene la humanidad, podamos recibir muchísimos visitantes".Por otra parte, el Intendente dio cuenta que hay grandes posibilidades de suspender los carnavales 2021. "Estamos preocupados, nos hemos reunido con las comparsas y es muy probable que se suspendan y que se ponga fecha 2022, porque no hay tiempo, se debe armar la infraestructura del corsódromo y las comparsas no han podido trabajar para recaudar, mejorar y prepararse para el próximo año. Esto se resolverá en los próximos días", adelantó."Esperemos que el turismo se habilite y esto se normalice", agregó.Finalmente, Rossi contó su experiencia tras haber tenido coronavirus a fines de agosto. "Estuve 8 días internados en el hospital 9 de Julio de La Paz, tenía problemas de respiración y por suerte lo fui superando", expresó y destacó al personal del nosocomio."Gracias a Dios estoy bien y la semana que viene, por razones médicas me tengo que hacer unos chequeos para ver si quedó alguna secuela de este virus", expuso el intendente de Santa Elena.