Murió el ex intendente de Rosario, Héctor Cavallero

Murió el ex intendente, Héctor Cavallero, a quien todos conocían como el Tigre. Su deceso fue confirmado por su compañero de militancia, Alfredo Curi.



Cavallero estaba muy enfermo desde hacía décadas y arrastraba estos problemas de salud. Su fallecimiento no tiene que ver con la pandemia de coronavirus, que lo tenía en su casa estos últimos meses, cumpliendo con la cuarentena. Hoy, curiosamente, iba a cumplir 81 años. De acuerdo a lo que trascendió, falleció esta madrugada.



"Muere un maestro pero siguen sus lecciones", señaló Curi quebrado por la emoción. El dirigente contó que el ex legislador era velado en la sala Caramuto con las debidas restricciones impuestas por el covid-19 y luego, será enterrado en el Cementerio de los Disidentes.



Cavallero fue un intendente trascendental para la ciudad e impulsó cambios importantes, entre ellos, una mirada nueva y particular de mirar a Rosario. Hace 81 años, un día como hoy, nació en Las Parejas y vino a la ciudad a completar sus estudios de bioquímico. Durante su paso universitario fue un activo partícipe de la vida política y ya en el Hospital Carrasco fue delegado gremial. Entre 1969 y 1971 fue secretario seccional del Sindicato de Trabajadores Municipales. También, ya como integrante del Partido Socialista Popular luchó contra la dictadura militar.



En el año 1983 fue candidato a gobernador de la Provincia de Santa Fe, en 1985 ingresó como concejal del Concejo Municipal de Rosario por el partido Unidad Socialista manteniéndose en el cargo hasta 1989.



En el año 1989, ante la renuncia de Horacio Usandizaga, se convocó a elecciones generales para elegir un nuevo intendente que finalizara el mandato. En esta elección, representando a la Unión Socialista, fue elegido Intendente para el período 1989 ? 1991 y reelecto en 1991, desempeñando el cargo hasta 1995.



En el año 1995 fue nuevamente candidato a Gobernador perdiendo por menos del 1% de los votos. En 1997 asumió como concejal de Rosario por el PPS. En 1999 fue elegido diputado nacional permaneciendo en dicho cargo hasta el año 2003.



En 2009, después de dos años de no ostentar ningún cargo público, fue elegido concejal de Rosario por tercera vez.



En 2011, tras las elecciones primarias simultáneas de la Provincia de Santa Fe, fue elegido como candidato a Intendente por el Frente Santa Fe Para Todos, ligado al justicialismo, con el 54,48% de los votos. En las elecciones generales obtuvo 149.873 votos (30,10% de los votos válidos emitidos) lo que no le permitió obtener la intendencia municipal.



Hasta el 2019 fue diputado provincial por el Partido Progreso Social (PPS).



Su gran rival político fue Hermes Binner. Sin embargo ante su muerte, también este año, sostuvo sobre su adversario: "Él cambió todo el sistema de salud de Rosario y de la provincia" y agregó: "Fuimos rivales pero también nos reencontramos cuando él recibió el premio a la democracia".