Stratta analizó con Scioli y vicegobernadores del país las ofertas exportables

El encuentro

En un encuentro del que participaron Vicegobernadores de distintas provincias; el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli; los diez cónsules argentinos en ese país y funcionarios de Cancillería argentina, se trabajó en las perspectivas para aumentar la oferta exportable al vecino país.Scioli remarcó que con la clara indicación del presidente Alberto Fernández trabajó en "reconstruir el vínculo con Brasil" y que eso mejora claramente las perspectivas comerciales. Mencionó que en los últimos 15 años Argentina tuvo un déficit con Brasil de 52.000 millones de dólares. Y señaló: "No necesitamos comprarle menos, sino venderle más".Seguidamente, indicó que hay productos del complejo agropecuario que no se podían vender en Brasil pero que ahora se está destrabando esa situación. También dijo que trabaja en buscar "identificar en cada provincia los productos exportables y trabajar para colocar esas exportaciones".La vicegobernadora Laura Stratta, por su parte, remarcó que a pesar de la pandemia durante el primer semestre de 2020 hubo un crecimiento de las exportaciones entrerrianas, que en el 85% están vinculadas a productos alimentarios, tanto del sector primario como agroindustriales. "Y también un aumento de la oferta exportable de la industria farmacéutica que en Entre Ríos es una industria que viene pisando muy fuerte", señaló.La referencia obedeció a que, en otras provincias que tienen otra matriz exportadora, el saldo de lo que va del año resulta negativo comparado con periodos similares de normalidad.En la puesta en común participaron las vicegobernadoras de Buenos Aires, Verónica Magario; de Santa Fe, Alejandra Rodenas; de Tierra del Fuego, Mónica de Urquiza y de La Rioja, Florencia López.Luego la Vicegobernadora entrerriana celebró "la decisión política de fortalecer una relación que consideramos decisiva y estratégica con Brasil". Y añadió: "Quiero celebrar también la definición de pensar de este modo, complementario y articulado con una visión de provincia y de país sino también una visión regional que es necesaria como parte también de un proyecto de país".En tal sentido, Stratta informó: "Brasil es el segundo destino de las exportaciones entrerrianas, el primer destino es China que se fue afianzando con el correr de los años. Sobre las exportaciones argentinas a Brasil, las entrerrianas sólo representan el 2%. Hay una vocación del Gobernador y del equipo de gobierno que viene trabajando muy fuertemente en los caminos, en los puertos y en el fortalecimiento de los ferrocarriles para poder aumentar esta oferta exportable a nuestro país vecino".Además, dijo que "para el crecimiento de las exportaciones entrerrianas, consideramos que es decisivo potenciar las cadenas productivas que generan valor agregado. Tenemos mucha producción: el 50 %está vinculado a productos primarios, el 47% a los agroindustriales y sólo el 3 % industriales. En este aspecto, compartir con ustedes que consideramos que hay cadenas productivas que tienen mucho valor agregado y que son trascendentes que podamos aumentar su oferta al vecino país, vinculados también al rubro alimentario como harinas, trigo, preparaciones alimenticias, lácteos, leche en polvo, queso, arroz sin cáscara, cítricos, arándanos, la carne aviar, el pescado, la metalmecánica, los productos químicos y también la industria del software que venimos potenciando en Entre Ríos y creemos que tiene mucho futuro", aseveró.Igualmente destacó la convocatoria: "Podemos encontrarnos, escucharnos y pensar estratégicamente las directrices de nuestro país y la forma en que nos vinculamos con el mundo, es importante rescatar lo que decía Daniel (Scioli) al principio, cuando pensamos en hacer crecer las exportaciones no solamente pensemos en las grandes y medianas empresas sino también en fortalecer al emprendedurismo".Y agregó: "Es por eso que Entre Ríos tomó la decisión de sumar a las misiones comerciales y rondas de negocios a emprendedores que han encontrado en los países de la región, Brasil, Chile y Paraguay, grandes oportunidades de negocios pero también grandes oportunidades para seguir afianzando", sostuvo Stratta.Por último, Stratta indicó la importancia del Turismo en Entre Ríos y señaló: "La industria del turismo es muy fuerte y en los últimos años ha crecido mucho, pero hoy es un sector que se vio muy perjudicado en este contexto. Creemos que tenemos que poner la mirada en aquellos sectores donde hay que mitigar los efectos de esta pandemia", concluyó.De la actividad organizada por la Vicegobernación de Corrientes a cargo de Gustavo Canteros; participaron también los representantes de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Catamarca, Raúl Jalili; de Chubut, Ricardo Sastre; de La Pampa, Mariano Fernández; de Misiones, Carlos Arce; de Salta, Antonio Marocco; de Neuquén, Marcos Koopmann y el vicejefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli.Sobre la situación de la relación política y comercial con Brasil, Scioli indicó: "Las señales de recuperación de la economía brasilera van a dar el marco para llevar adelante más misiones comerciales y más exportaciones". Asimismo, el funcionario informó que trabaja en temas de energía, infraestructura, conectividad aérea; al tiempo que aseguró que "haber bajado la tensión que existía entre los dos Gobiernos, nos da el marco favorable para avanzar en la integración comercial con el objetivo de hacer resurgir la economía".Además, Scioli les pidió a los Gobiernos provinciales que tomen a Brasil como objetivo y que acompañen a sus exportadores. "Atiendo a todos los exportadores de más de un dólar", bromeó durante su alocución. Y agregó: "La situación política se ha ordenado y reencauzado, hay que dar todo el despliegue posible al potencial exportador".Participaron el embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli; ministro, jefe Sección Económica Comercial, Inversiones y Turismo, Rodrigo Bardoneschi; agregado agrícola Javier Dufourquet; jefe de Gabinete Embajador, Julián Colombo; consejero, jefe de Sección Política, Cecilia Los Arcos; embajador, Cónsul General y Director del Centro de Promoción Argentina, Carlos García Baltar; ministro, cónsul general en Porto Alegre, Jorge Perren; ministro, cónsul general en Río de Janeiro, Claudio Gutiérrez; ministro, cónsul general en Recife, Alejandro Funes Lastra; ministro, cónsul en Salvador de Bahía, Santiago Trasmonte; secretario, a Cargo Consulado en Belo Horizonte, Iván López Carlevaro.Por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, el director de Asuntos Nacionales, Daniel Bolettieri; y el director del programa de Generación y Análisis de Inteligencia Comercial, Marcelo Cesa.