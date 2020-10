La CGT ultimó detalles del acto del 17 de octubre en apoyo al gobierno

La CGT reunió a su "mesa chica ampliada" para ultimar los detalles del acto que realizará en su sede el 17 de octubre en apoyo al Gobierno con la participación presencial del presidente Alberto Fernández, aunque durante el encuentro varios gremialistas coincidieron en criticar la "inacción" de algunos ministros.



En la reunión realizada en la sede de la UOCRA, quedó definido que el acto que se llevará a cabo en el Salón Felipe Vallese y que el presidente estará allí presencialmente y no por videoconferencia, mientras que será retransmitido por plataformas digitales para que sea seguido en sedes sindicales y de distintas regionales de la CGT.



"Lo que no aún está resuelto es si va a haber concentraciones en plazas y lugares al aire libre para seguir desde allí el acto a través de pantallas. Eso se va a seguir evaluando con más precisión, es lo último que queda por resolver sobre el tema", señaló una fuente gremial a NA.



No obstante, el mismo sindicalista reveló que la CGT dio "libertad de acción para que si algunos sindicatos quieran movilizar en las calles, lo hagan" en el marco del aislamiento preventivo por la pandemia de coronavirus.



"Se expresó un apoyo crítico al Gobierno. Hubo varios muchachos se quejaron de la inacción de algunos ministros", indico la misma fuente, sin dar nombres de los funcionarios apuntados, a los que le atribuyen falta de gestión.



Si bien el acto del 17 de Octubre fue lo que ocupó la mayor parte de la reunión, también se tocaron otros temas como la preocupación sobre la crisis económica y laboral derivada de la pandemia y sobre el desfinanciamiento de las obras sociales, y también la reciente convocatoria que hizo el Gobierno al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para el 14 de este mes.



Participaron del encuentro en la UOCRA los dos secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, como también el anfitrión Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Antonio Caló (UOM), Jorge Sola (Seguro), Sergio Romero (UDA), Carlos Frigerio (Cerveceros) y Carlos Sueiro (Aduanas).

Se trató de una reunión ampliada de la "mesa chica" ya que estuvieron también dirigentes que se habían alejado de la conducción y que en los últimos meses volvieron a participar de la vida interna de la central, entre ellos Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Pablo Biró (Pilotos), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Norberto Di Próspero (Legislativos) y Oscar Magnone (Gas).