Kicillof anunció incorporación de más de mil nuevos profesionales de salud

Junto al ministro de Salud, Daniel Gollán, el gobernador celebró la incorporación de como planta permanente de la Carrera Hospitalaria de esos nuevos profesionales de la salud y afirmó que "no es solo un reconocimiento a los médicos y médicas, sino que es un hito más en la transformación profunda y definitiva del sistema de salud de la Provincia".



Kicillof agradeció "el trabajo, la conciencia y el compromiso" de todo el personal médico en el marco de la pandemia de Covid-19 y destacó: "Lo que nos salvó de una catástrofe sanitaria fueron los trabajadores y trabajadoras de la salud".



Por su parte, Gollán subrayó: "Incorporar 1.137 residentes es un reconocimiento a los profesionales que pusieron el cuerpo, el conocimiento y el alma, y por eso era justo que pudieran continuar en sus lugares de trabajo".



Además, el ministro de Salud resaltó: "Vamos a ir transformando el sistema de salud de la Provincia con el objetivo de dar más y mejores respuestas a las y los bonaerenses".



Según informó el Gobierno bonaerense, en el transcurso de 2020, se sumaron a la planta permanente de los hospitales públicos bonaerense 8.970 trabajadores y trabajadoras de la salud, entre profesionales y no profesionales.



La Provincia indicó que de esta manera se busca fortalecer la Carrera Hospitalaria y el sistema de salud en 83 especialidades y subrayó que posibilidad de pase automático a planta permanente se le ofreció al 100% de los residentes que finalizan su formación y el 72% ya aceptó la propuesta.



Del acto participaron autoridades y residentes del Hospital El Dique; Hospital Interzonal de Agudos Evita; Hospital Dr.

Ricardo Gutiérrez; Hospital Luisa C. de Gandulfo; Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos Dr. Alejandro Korn; Hospital Rodolfo Rossi; Hospital San Juan de Dios; Hospital de Niños "Sor María Ludovica; Hospital San Martín; Hospital Presidente Perón; y del Hospital Interzonal General de Agudos "Eva Perón".



NA