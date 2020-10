Massa adelantó que "diputados y senadores no podrán comprar dólares para ahorro"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, adelantó que él y la titular del Senado, la vicepresidenta Cristina Kirchner, están trabajando en una resolución para que los legisladores del Congreso nacional no puedan comprar dólares para atesoramiento."Si millones de argentinos colaboran para fortalecer las reservas y mejorar la balanza comercial, en el marco del contexto internacional, está claro que los primeros que debemos dar el ejemplo somos los diputados, los senadores, los intendentes y los funcionarios", resaltó el ex jefe de Gabinete.Massa se refirió a los desafíos inmediatos que tiene el Gobierno y al mensaje que implica esta decisión en el Congreso. "Lo que tenemos que hacer es fortalecer a la Argentina para salir adelante. Nuestro desafío es empezar a caminar hacia la nueva normalidad, cuando salgamos de la pandemia, poniendo el acento en la inversión pública y la inversión social", destacó en diálogo con C5N."Sé que hay un mensaje fuerte de desesperanza y sembrar miedo. Que los argentinos tengan las certeza y tranquilidad de que vamos a salir de esta, como ya lo ha hecho Argentina en otro momento", sostuvo el presidente de la Cámara baja.Este jueves el ministro de Economía, Martín Guzmán, había adelantado que los funcionarios de alto rango no podrán comprar dólares. En lo que respecta a las reservas, dijo que ascienden a USD 41.000 millones de las cuales algunas son líquidas y otras se pueden hacer líquidas, como es el caso del swap con China. Al ser consultado sobre si el Gobierno evalúa usarlo, dijo que "se verá en su momento" y que "por ahora se está avanzando con otros instrumentos".Sobre la marcha de la economía, Guzmán se mostró optimista respecto de la evolución de los últimos meses y adelantó que en septiembre creció la recaudación en términos reales, por primera vez en el año. "Estamos viendo una realidad dura, pero hay eventos concretos que marcan un rumbo positivo", remarcó el titular de la cartera económica en una entrevista con el diario