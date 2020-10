Punto por punto, las nuevas medidas económicas que anunció el Gobierno Nacional

Medidas vinculadas al sector agroindustrial

Medidas vinculadas al sector industrial

Medidas vinculadas al sector minero

Medidas vinculadas a la industria de la construcción

Lanzamiento de planes exportadores y generar ahorro de divisas

Con el objetivo de generar estímulos a las exportaciones e incrementar la confianza para el ahorro en pesos, los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Agricultura, Luis Basterra; anunciaron un paquete de medidas económicas, en una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada.- Compensación y estímulo a pequeños productores de soja y cooperativas: Inversión pública de hasta $11.550 millones para el sector.- Esquema de derechos de exportación para el complejo sojero: se reducen las alícuotas de forma transitoria tanto para las ventas al exterior de grano de soja como para sus principales derivados.Se modifica el esquema de derechos y reintegros a la exportación con una mirada estratégica para:- Incentivar la producción con alto valor agregado- Fomentar la industria argentina y el empleo de calidad- Diversificar y complejizar la canasta exportadora- Baja de los derechos de exportación de los bienes finales industriales a 0% y de los insumos elaborados industriales al 3%. En el caso de automotriz, la baja al 0% de bienes finales es solo para las exportaciones automotrices incrementales extra Mercosur.- Sube el piso de reintegros a la exportación en función del valor agregado: suben los bienes finales industriales a 7% y de los insumos elaborados industriales a 5%.- Reglamentación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que estableció un tope del 8% para los derechos de exportación de los metales.Se trabaja en dos proyectos de Ley:Beneficios impositivos para estimular la inversión en proyectos nuevos.- Bienes Personales: Exención durante tres años sobre los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones.- Impuesto a las Ganancias: Se difiere el pago del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre las Transferencias de Inmuebles correspondiente al aporte de un inmueble (por ejemplo, un terreno) a un proyecto de construcción hasta el momento de finalizada o cobrada la obra.-Creación de Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción para brindar sustentabilidad al sistema de Crédito Hipotecario.- Financiamiento: El fondo será autosustentable, se financia con aportes de las entidades financieras y con una porción de la cuota del crédito.- El fondo será administrado por la Agencia Hipotecaria Argentina, que se crea con el objetivo de promover el Crédito Hipotecario Bancario y movilizar el ahorro nacional, profundizando el mercado financiero en pesos.- Para sectores específicos con potencial exportador y con posibilidades de sustituir importaciones que permita ahorrar divisas y generar empleo. Entre los sectores se destacan carnes, vinos, economía del conocimiento, automotriz, petróleo y gas, foresto industrial, textil, calzado, minería y metalmecánica.Parámetros alcanzados por la segmentación:1- Productores inscriptos en el SISA que hayan facturado por todo concepto en el año calendario 2019 hasta la suma de $ 20.000.000,002- Se dividió a las zonas en dos, a saber:- Pampeana: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.- Extra pampeana: Resto del país donde se produce soja.3- Se dividió a los productores en base a la cantidad de hectáreas sembradas o informadas al SISA, a saber:- Desde 0 hasta 100 has.- Desde 101 hasta 200 has.- Desde 201 hasta 300 has.- Desde 301 hasta 400 has.5- Recursos a distribuir en pesos $12.000.000.000,006- Precio Soja: 315 u$/ton7: Valor u$: 70 $/u$8- Cantidad de Productores a compensar: 41.2939- Cantidad estimadas de tn a compensar: 10.000.000,0010-Tope a pagar tn por ha sembrada EP: 2,511-Tope a pagar tn por ha sembrada P: 2,9