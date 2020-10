Consejo de la Magistratura pidió a la Corte que rechace per saltum

El Consejo de la Magistratura pidió a la Corte que rechace los per saltum de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. El pedido fue presentado en un escrito de casi cuarenta carillas firmado por el presidente del organismo, Alberto Lugones.



"En definitiva, los recurrentes no han demostrado que el único acto efectivamente cuestionado en el marco de esta acción de amparo les genere un perjuicio concreto, directo e inmediato sobre su esfera de derechos", dice la presentación de Lugones.



Lo que se pretende atacar está referido, básicamente, a competencias y actos que corresponden a otros Poderes del Estado.



"Evidentemente, y tal como ha sido señalado en intervenciones anteriores, a más de adolecer de razón jurídica sustantiva y de no haberse escogido la vía jurídica adecuada, la presente acción se encuentra mal direccionada y por ende condenada a su fracaso definitivo", sostiene.