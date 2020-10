Tras la nueva propuesta, ATE convocó a plenario de secretarios generales

El gobierno mejoró la oferta, que ahora alcanzará tres tramos de trabajadores con una suma fija no remunerativa (4000 pesos para salarios hasta 35 mil; 3500 para sueldos de 35 mil hasta 55 mil, y 3000 para aquellos de 55 mil hasta 120 mil) durante octubre, noviembre y diciembre, pero "no contempló la propuesta integral que trabajamos en el plenario de secretarios generales", contó Muntes, y explicó que saldrá por decreto, con la proporción del 82% para jubilados.A su vez, les aseguró a los sindicatos que la semana que viene, "ante todos los pedidos que hemos realizado y fundamentalmente para los trabajadores esenciales, como Salud, el Ministerio de Economía va a hacer llegar la propuesta de incremento del adicional o el monto que están percibiendo".El gremio reunirá este viernes, a partir de las 9:30, a la Comisión Directiva Central y los secretarios generales para analizar "la definición del Estado provincial de una propuesta que no satisface y es totalmente insuficiente", anticipó Muntes.Pero también confluirán otros temas en la agenda debido a que "venimos del plenario nacional donde se decretó paro y movilización para el martes 6, con epicentro en capitales de provincia; más la situación que tenemos con los trabajadores municipales de Paraná también en lucha con el frente gremial, y el rechazo al 7% ofrecido por el gobierno nacional".En tanto que el lunes se realizarán las reuniones de delegados en las seccionales para "poder llegar a todos los sectores para que puedan debatir en sus lugares de trabajo", informó. (APF)