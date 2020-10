Nueva propuesta salarial : Gremios la consideraron "insuficiente"

En un encuentro entre Provincia y los sindicatos, el ministro de Económica, Hugo balay comunicó a los gremios la nueva oferta salarial. Se trata de un nuevo esquema propuesto por la provincia de cara al último trimestre consiste en una suma fija para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 4.000 pesos para los agentes que perciban hasta 35.000 pesos; 3.500 pesos para los que perciben de 35.000 a 55.000; y 3.000 para los que perciben más de 55.000 a 120.000.consultó a los representantes de los sindicatos que nuclean a los trabajadores estatales para conocer cual fue su opinión respecto a la propuesta salarial."Nos llevamos una muy buena predisposición al diálogo a querer ofrecernos algo, pero no nos alcanza, es insuficiente", señaló Katerina Arce, secretaria gremial de Sadop aA su vez informó que el aumento "va salir por decreto y de todos modos seguiremos hablando el tema en una próxima reunión"."No es una paritaria ya que acá solo discutimos el tema salarial y hay una definición política, la contrapropuesta que realizamos no fue tenida casi en cuenta", remarcó el secretario general de ATE, Oscar Muntes.En este sentido argumentó. "lo que planteó el ministro está muy lejos a la propuesta que nosotros buscamos"."Se definió establecerla por decreto por lo tanto no hay alternativa para rechazarla, pero lo definimos que es totalmente insuficiente", añadió."Hubo modificaciones en el esquema general que planteó el gobierno y consideramos que es insuficiente. Rescatamos la necesidad de volver a reunirnos", explicó la secretaria gremial de UPCN, Carina DomínguezY resaltó: "En noviembre va a haber una reunión de las mismas características que la que tuvimos hoy, para ver la posibilidad que se abra una instancia paritaria"."Para nuestro sector es importante el compromiso del gobierno para continuar analizando las mejoras para el área de salud, para la semana próxima volver a discutir este tema", sostuvo.En relación a la oferta salarial, la secretaria general de UDA, Mirta Raya , dijo: "No sabemos qué va a pasar con los meses de diciembre y enero, los salarios van a seguir siendo de base de 25.000 pesos"."En el conjunto decidiremos como seguimos, es una propuesta ineficiente y en términos de calidad ya que no es bonificable", comentó el secretario general que nuclea a los docentes, Marcelo Pagani."Estamos desolados por la propuesta, vamos a volver a discutir la situación", indicó Andrés Bessel en representación de los trabajadores de las escuelas técnicas.