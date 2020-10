Pobreza, paridad de género y nuevas habilitaciones: Lo que definió Bordet

Nuevas habilitaciones

Paridad de género

La pobreza afecta al 40,9% de la población argentina, cifra equivalente a 18.500.000 personas, según los registros del INDEC al segundo semestre, lo cual significó un aumento del 5,5% contra igual período del año pasado y resultó la más elevada desde 2004, reflejando la gravedad de la crisis.el gobernador Gustavo Bordet.Y agregó: "En Provincia garantizamos que los sectores más vulnerables tengan una recomposición, en este caso, del 35% nuestros planes alimentarios. En Salud invertimos, en lo que va de la pandemia, más de seis millones de pesos del presupuesto provincial, además del aporte del gobierno nacional para atender todos los frentes"."Cuando hay una emergencia, hay que orientar los recursos para la atención alimentaria y social de la población, además de la atención sanitaria para evitar fatalidades", destacó.Consultado al mandatario entrerriano por la eventual habilitación del trasporte de media distancia en la provincia, éste comentó que desde la gestión a su cargo se trabaja en esa posibilidad. "Hay que ver de qué forma podemos transitar en rutas y accesos a las ciudades para que el transporte pueda concretarse, no solo desde el punto de vista económico de las empresas, sino desde las necesidades de las personas para trasladarse de un lugar a otro ya sea por trabajo, salud o cuestiones familiares", argumentó."Estamos abocados a poder generar ámbitos para recuperar actividades económicas, sin descuidar la situación sanitaria de la provincia, que se ha estabilizado fruto de tomar medidas que en su momento fueron duras, pero lo hicimos para que no ocurra lo que pasa en otras ciudades donde el sistema hospitalario está prácticamente colapsado", justificó Bordet. "Con esos criterios, vamos a ir habilitando progresivamente actividades y pensando hacia futuro, el generar desarrollo para la temporada de verano porque el turismo ha sido el sector más castigado", anticipó.Las declaraciones del gobernador fueron en el marco de la presentación del proyecto de ley de paridad integral de manera multipartidaria y multisectorial en el marco de la Red para la Igualdad."La Red para la Igualdad, que es multipartidaria y multisectorial de mujeres, trabajó en un proyecto de ley por el cual veníamos abogando desde la gestión para plasmar la paridad igualitaria en todo tipo de cargos electivos y en el resto de la conformación de la vida institucional", explicó."La paridad nos hace avanzar como sociedad, nos da una perspectiva más integral para el abordaje de temas importantes y que en otras épocas estaban exclusivamente decididos por hombres porque esos canales de participación eran obstaculizados a las mujeres", evidenció el mandatario provincial al destacar: "Las mujeres ganaron con creces sus espacios, que son conquistados, adquiridos, pero que tienen que estar plasmado en una ley que garantice el funcionamiento en paridad de ámbitos de gobierno, organizaciones sociales"."Este sido un proceso colectivo, de escucha atenta a las demandas de la multipartidaria y la multisectorial en el que decidimos pensar en la paridad no solo en los cargos electivos, sino también en la vida social, por eso le decimos paridad integral, porque impacta en los tres poderes del Estado y en las organizaciones e instituciones", valoró la vicegobernadora Laura Stratta.Según destacó, el proyecto también apunta a "cumplir con la manda constitucional que en su artículo 17 marca la paridad integral, que no sea reducida a un debate en la política, sino que sea un debate de la sociedad"."Somos la mitad de la sociedad y es importante que podamos ocupar lugares en la toma de decisiones, en la ejecución de estas, en el diseño de políticas públicas, que tiene que ver con una mirada desde la integralidad para corregir desigualdades e injusticias", sentenció.