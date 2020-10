Frederic: El uso de armas paralizantes debe estar acotado a "fuerzas especiales"

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, consideró que el uso de pistolas paralizantes como las Taser debe estar circunscripto a "fuerzas especiales" que "pueden tener un mejor entrenamiento" para su utilización en "delitos complejos, crimen organizado", y señaló que "no está claro por qué la ciudad de Buenos Aires no las tiene".



En ese marco, precisó que en febrero pasado llegó al Ministerio de Seguridad de la Nación un lote de 100 pistolas Taser que fueron enviadas "a las fuerzas especiales "para que desarrollen una capacitación específica".



En diálogo con la radio AM750, la funcionaria explicó que esas pistolas en poder de las fuerzas federales "son 100", mientras que, en total, las fuerzas suman 90.000 efectivos, por lo que insistió en subrayar que "tienen que tener un uso específico, en delitos complejos, crimen organizado, y no en el tipo de tarea que exige la ley a las policías de provincia".



Con estas precisiones, Frederic se mostró a favor del uso de estas pistolas paralizantes -que emiten una descarga eléctrica para inmovilizar- "en las fuerzas especiales de las fuerzas federales, como el GEOF, Albatros, Alacranes o grupos tácticos, que pueden tener un mejor entrenamiento para hacer uso de estas armas".



El debate respecto del uso de las armas Taser resurgió tras la muerte del inspector de la Policía Federal Argentina Juan Pablo Roldán en el barrio porteño de Palermo, a manos de una persona con problemas psiquiátricos, ocurrida el lunes último.



"Yo nunca prohibí las Taser; en diciembre de 2019 lo que hicimos fue derogar un protocolo de (la exministra de la gestión de Cambiemos) Patricia Bullrich sobre su uso porque tenía una ambigüedad e imprecisión que era imposible que un policía se pudiera guiar", explicó Frederic en la entrevista que concedió esta mañana.



"Este protocolo -explicó la funcionaria- tiene una gran hipocresía porque nombra a las Taser como armas no letales, cuando en realidad son menos letales, según la propia definición de su página web".



En tanto, al analizar el hecho en el que murió el inspector Roldán, quien se desempeñaba en el cuerpo de Policía Montada, aseguró que "a la policía de la Ciudad se la ve muy temerosa en los videos, y no así a la Federal, que es la que actúa, aunque no era su jurisdicción".



En ese marco, Frederic dijo que "hay que poner este hecho en un contexto más amplio y es qué se hace con los enfermos mentales".



"Este señor (el agresor que mató al policía Roldán) era conocido por los vecinos del barrio, vagaba hace días y no hubo ningún llamado al 911 o al SAME para que fuera tratado por profesionales", finalizó