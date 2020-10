Verano: Gobierno estima que no estarán habilitados viajes turísticos al exterior

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, admitió este miércoles que los viajes "al exterior" del país podrían no estar habilitados durante la temporada de verano que se aproxima por "una cuestión epidemiológica".



"Los viajes al exterior no creo que estén habilitados para ese momento, hay que ver cómo evoluciona la situación sanitaria", aseguró Lammens en declaraciones radiales.



El Ministro aclaró que "la prohibición únicamente puede tener que ver con una cuestión epidemiológica" y que "los argentinos están saliendo" del país aunque tengan que cumplir con "alguna norma sanitaria cuando vuelven", como lo es la cuarentena de 14 días para descartar un posible contagio de Covid-19.



"Después hay que cumplir con alguna norma sanitaria cuando vuelven, pero se pueden ir si quieren", aclaró en referencia a los vuelos especiales a Madrid, Miami y otras ciudades.



En otro tramo de la entrevista Lammens afirmó que prevé "por una cuestión cambiaria" que la que viene será "una temporada de turismo interno muy fuerte".



"Me imagino una temporada de turismo muy fuerte, no solamente en la Costa Atlántica, sino también en los otros destinos del país. Me imagino una temporada muy fuerte en Córdoba, en Bariloche", expresó.



Sin embargo, el funcionario señaló que en la temporada de verano 2021 "no vamos a ver las fotos a las que estábamos acostumbrados en la tapa de los diarios con las playas repletas y una persona al lado de la otra".



En un intento por reactivar el sector nacional, Lammens anticipó que "sobre el fin de semana" presentará junto al presidente Alberto Fernández un plan que "contempla la devolución de hasta el 50% del total de los gastos" en turismo interno "para viajar durante el año 2021".



"Si vos querés viajar el año que viene a cualquier destino de la Argentina y compraste el paquete turístico entre octubre y diciembre de este año, te devolvemos con una tarjeta del Banco Nación hasta el 50% del total que gastaste", anticipó