Entre Ríos volvió a aumentar la partida destinada a comedores escolares

"La sociedad nos demanda políticas sociales estructurales que no sean unilaterales, sino que formen parte de un amplio consenso para poder ser aplicadas al máximo universo posible de quienes necesitan la contención del Estado", afirmó el gobernador Gustavo Bordet. Fue este miércoles durante un encuentro virtual con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo.



Junto al funcionario nacional, la vicegobernadora, Laura Stratta, y la titular de la cartera de Desarrollo provincial, Marisa Paira, el mandatario encabezó la apertura de una nueva edición del Consejo de Políticas Sociales y la Mesa Provincial de Argentina contra el Hambre.



En ese marco, el gobernador hizo saber que con la acreditación correspondiente al mes de Octubre, la provincia aumenta en un 35 por ciento la partida destinada a garantizar el servicio de comedores en las escuelas que entregan viandas, y una actualización en el monto destinado a los módulos entregados en las escuelas rurales, especiales e isleñas de toda la provincia. Es el 2º que se da en año, acumulando un aumento del 82 por ciento.



La actividad contó con la participación referentes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También de instituciones académicas, religiosas, colegios de profesionales, entidades empresarias, organizaciones y asociaciones sociales y gremiales. Además de clubes y federaciones de Entre Ríos que integran el Consejo Provincial de Políticas Sociales y que han trabajado en el espacio desde su creación.



El mandatario recordó que desde la provincia se decidió crear en 2016 el Consejo de Políticas Sociales y "lo hicimos con mucho voluntarismo pero no tuvimos un acompañamiento de políticas nacionales que vayan en el mismo sentido", indicó.



"Por eso celebro que hoy estemos aquí reunidos en el marco de políticas sociales que tienen el mismo lineamiento, la misma orientación y un mismo sentido de la interpretación de cómo deben llevarse a cabo y cuáles son las prioridades, y esto claramente lo estamos llevando adelante con el presidente Alberto Fernández", resaltó Bordet.



En ese orden indicó que "lo hacemos también con un equipo de trabajo aquí en la provincia, y con organizaciones de la sociedad civil, con distintos credos religiosos que ayudan mucho también en sectores donde tienen un trabajo de campo desarrollado. Esta es la forma de pensar cómo resolvemos los problemas estructurales de nuestras sociedades con políticas públicas que trasciendan la gestión de gobierno y queden instaladas en la sociedad y que por otro lado le den garantías a los ciudadanos que nadie les vas a quitar lo que realmente le corresponde".



"Esto lo digo en el marco de políticas de mediano y largo plazo, pero también nos preocupa la situación que nos tomó al principio de la gestión, como lo es la pandemia, y que nos obliga rápidamente a una reformulación de muchos programas y una articulación inmediata. El gobierno nacional en este sentido ha tenido una rápida reacción para llegar con recursos. Porque lo peor que nos puede ocurrir ante una crisis de esta magnitud signada por la pandemia es quedarnos inmovilizados", afirmó Bordet, al tiempo que agradeció a todos aquellos que colaboran anónimamente y "lo hacen con un gran compromiso".



Finalmente, destacó: "Con el presidente Alberto Fernández coincidimos plenamente hacia a donde tenemos que ir. Esto es lo que nos genera la fortaleza para garantizar el éxito de las aplicaciones de nuestras políticas sociales". Estado presente Durante el encuentro virtual, el ministro Arroyo expresó: "Quiero destacar el trabajo del gobernador Bordet, de la vicegobernadora Stratta y de la ministra Paira. Somos parte de un Estado muy presente que, junto a una red social muy fuerte, brinda una gran cobertura en medio de esta pandemia".



"Estamos trabajando en un camino de salida que contempla el trabajo, la urbanización de barrios populares y la cobertura alimentaria con calidad nutricional; esos son nuestros desafíos y los enfrentamos con una mirada federal, pensando en el desarrollo local y las potencialidades de cada provincia y municipio", indicó el ministro nacional.

Políticas públicas



En tanto, la vicegobernadora señaló: "Este es un Consejo que se creó por una decisión política del gobernador en el año 2016, para fortalecer lo que era el diálogo social. Para nosotros, como gobierno, era muy importante escuchar las demandas de la sociedad y poder transformarlas en políticas públicas y en respuestas".



En ese sentido, dijo que su funcionamiento "se enmarcó también, en una estrategia conjunta de crear el Observatorio de Políticas Sociales y también revisar lo que veníamos haciendo, si las políticas finalmente llegaban a los destinatarios que tenían que llegar y en función de ese camino y de esa escucha fueron saliendo decisiones. No solamente los proyectos que se transformaron en políticas públicas sino también en proyectos de ley como el de Responsabilidad Social o cuando las universidades fueron aliadas estratégicas, lo que fue la Diplomatura en Capacidad de Derechos Humanos". Organizaciones y movimientos sociales Por su parte, la ministra de Desarrollo Social detalló el trabajo realizado entre organismos del Estado con más de 200 instituciones, organizaciones, y movimientos sociales que trabajaron en seis comisiones.



"En la apertura de un nuevo ciclo del Consejo, conformamos la Mesa Provincial de Argentina contra el Hambre, cuyo objetivo es construir políticas de transformación estructural en seguridad alimentaria, que contemplen la calidad, la producción y la comercialización de alimentos, poniendo eje en su accesibilidad y, como plantea el ministro Arroyo, la vuelta a la comensalidad en el hogar. En este sentido, será un espacio de trabajo diverso en diálogo permanente con las Mesas locales y el Consejo Federal", dijo Paira.



"Gracias por la participación y compromiso a los ministros y ministras, a las autoridades de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, a los intendentes, a las organizaciones de la sociedad civil, a los gremios, a las instituciones educativas y religiosas. Vamos a continuar consolidando este espacio, que tiene una diversidad de miradas y que nos permite un abordaje integral de las demandas de nuestras comunidades", enfatizó la ministra. Convenio de cooperación En ese marco firmó un convenio de cooperación con la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, quien sostuvo: "Las primeras acciones de gobierno del presidente Fernández fueron trabajando mancomunadamente, y no hacemos más que refrescar este Consejo provincial formado hace más de cuatro años, que toma mayor centralidad cuando las cuestiones de la política social pasan a estar en el centro de la escena en Argentina".



"Estas instituciones creadas en la mirada de poder articular y dar respuesta de manera integral a las poblaciones, que están extremadas en dificultades sociales, económicas e incluso ambientales son sumamente necesarias y celebro que Entre Ríos haya tomado este camino hace cuatro años", subrayó la funcionaria. Y agregó: "Es muy importante plantear también una articulación con el sector privado, quienes en estos tiempos de crisis también son los que tienen que estar en la mesa construyendo una agenda que permita mejor producción y mejor acceso a los alimentos.

Este convenio ratifica la voluntad desde el gobierno nacional de trabajar con todo el equipo de Entre Ríos".



El convenio rubricado entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la provincia tiene su base en el concepto de que la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, junto con la construcción de la ciudadanía garantizando la ampliación de la base de derechos en general, contribuyen a la estabilidad política, social, económica y jurídica de las instituciones nacionales, provinciales y municipales, como así también al fortalecimiento del sistema democrático. Experiencias Durante el encuentro, hablaron de la experiencia del Consejo de Políticas Sociales el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Aníbal Sattler, dado que la casa de altos estudios participó de la Comisión Familia y Niñez; Cristina Ripari en representación de la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (APANA), y la secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), ya que ambas instituciones participaron de la Comisión de Responsabilidad Social.