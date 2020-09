Presentarán al gobernador Bordet el proyecto de ley de Paridad Integral

Política El intendente Bahl respaldó el proyecto de paridad integral

Tras meses de trabajo, a través de conversatorios y encuentros temáticos que contemplaron el intercambio de miradas y experiencias sobre las inequidades de género existentes en diversos ámbitos de la vida social y política provincial, mujeres entrerrianas procedentes de distintos sectores políticos, sociales, económicos, sindicales, profesionales, académicos y deportivos, nucleadas en la Red para la Igualdad, elaboraron un proyecto de ley de Paridad Integral cuyo contenido y alcance será presentado oficialmente este jueves por la vicegobernadora Laura Stratta.Igualmente la actividad tendrá la participación por videoconferencia autoridades provinciales y municipales, integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, autoridades de Comunas y Juntas de Gobierno, miembros de los concejos deliberantes municipales y representantes de las múltiples organizaciones que conforman la Red multipartidaria para la Igualdad y la Red multisectorial para la Igualdad."Entendemos que la paridad no debía ser únicamente de la política sino desde la política convocar a todas las mujeres que habitan y se desarrollan en otros ámbitos de la vida social y que sufren desigualdades por el solo hecho de ser mujeres. Y desde esa concepción y mirada colectiva empezó a tomar forma este proyecto que no fija la paridad únicamente en los ámbitos políticos sino en los ámbitos de la vida social", explicó Laura Stratta."La paridad debe ser legislada de manera amplia", afirmó en ese sentido la Vicegobernadora e hizo notar que "una democracia paritaria es una democracia moderna que justamente lo que hace es reflejar la sociedad: somos más del 50 por ciento de la sociedad y de repente tenemos ciertos techos para estar en un lugar, para poder tomar decisiones, crecer y desarrollarnos", argumentó.En esa línea, "la estrategia es poder entender que no se trata de un número o de pensar en lo cuantitativo, sino en lo que aportan las mujeres en los ámbitos en donde participan", consideró Stratta para quien "el verdadero nudo del debate es poder incorporar la perspectiva de género a la toma de decisiones como perspectiva de igualdad, de paridad, para dar lugar en definitiva a lo que la mujer representa en la propia sociedad".Cabe destacar que como parte del proceso de escucha y construcción colectiva que impulsó la Vicegobernación a través de la Red para la Igualdad, muchas referentes nacionales enriquecieron el espacio, con sus testimonios, recorridos y perspectivas; entre ellas, la ministra de las Mujeres de Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, la senadora nacional, Norma Durango, la directora de Igualdad, Economía y Género del Ministerio de Economía de la Nación Mercedes D´Alessandro y la presidenta de la empresa del Estado Nacional, Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) Malena Galmarini.