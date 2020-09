Los gremios y el Gobierno se reúnen este jueves por la cuestión salarial

Los sindicatos estatales ATE y UPCN y los gremios docentes Agmer, AMET, Sadop y UDA, fueron citados para este jueves 1° de octubre a fin de dar continuidad a la reunión de la semana pasada, que pasó a cuarto intermedio.En aquel encuentro el Gobierno provincial ofreció una suma fija para el conjunto de trabajadores del Estado, que sería de 3500 pesos para los salarios hasta 50 mil pesos, y de 2500 para los sueldos que van de 50 a 100 mil. La propuesta oficial es otorgar ese monto durante octubre, noviembre y diciembre. También trasladarla al sector pasivo, ya que se abonaría a los jubilados el 82% de la misma suma.Desde UPCN remarcaron que la propuesta "dista mucho" de las pretensiones del sindicato. Si bien apuntaron que una suma fija no remunerativa "podría ser una variable para tener en cuenta", pusieron el énfasis en la necesidad de que en noviembre se reabra la paritaria salarial.Desde Agmer, en tanto, se anunció que volverán a plantear los puntos que a su entender debe contemplar la oferta salarial: "que ningún docente cobre salarios por debajo de la línea de la pobreza; que todos los aumentos sean en blanco y al sueldo básico; y que se cumplan los puntos pendientes de la paritaria 2019". Remarcaron que esperan que el Gobierno incluya estos ítems en una nueva propuesta.La oferta "no fue la que estábamos esperando", señalaron desde AMET al finalizar la reunión del jueves pasado. Apuntaron que esperan "una recomposición salarial que acompañe el proceso inflacionario del corriente año". El gremio que nuclea a la docencia técnica entrerriana lamentó que la propuesta no sea remunerativa y entendió que "se debería seguir discutiendo el tema con el Gobierno" para mejorar la suma.Sadop consideró insuficiente la oferta presentada y solicitó "continuar el diálogo" para evaluar "una recomposición salarial real a la brevedad". Además presentó una contrapropuesta y enumeró una serie de condiciones a aplicar en caso de que el Gobierno provincial no mejore la primera propuesta. (APF)