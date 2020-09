Se "avanza con prudencia" en la posibilidad ampliar la circulación en Entre Ríos

La ministra de Gobierno, Rosario Romero, dijo a Elonce TV que se "avanza con toda prudencia" en la posibilidad de restablecer la circulación entre los distintos departamentos de Entre Ríos.



"Estamos en una etapa de distanciamiento, lo que nos permite ciertas libertades, no todas, porque lo masivo todavía está vedado", expresó la funcionaria, al tiempo que puso de relieve que "la circulación irá acompañando el proceso de los números que dé el sistema de salud. Las autorizaciones vienen de la mano de las perspectivas que nos da el equipo de salud y la capacidad de nuestro sistema de absorber los casos que aun tenemos.



Romero expresó que "el equipo de salud no recomienda" la solicitud de hisopados para ingresar a determinadas localidades. Expresó que en el caso de intendentes que han optado por esto desde Salud se indicó que "este tipo de estudios, además de ser costosos, no garantizan que las comunidades no tengan el virus, por diversas razones".