El Frente Sindical sigue con asambleas informativas en reparticiones municipales

Los gremios que nuclean a los municipales de Paraná -ATE, APS y Obras Sanitarias- conformaron un Frente Sindical para exigirle al intendente Adán Bahl la apertura de paritarias para discutir salario y manifestarle el rechazo al aumento no remunerativo de tres mil pesos otorgado de forma unilateral."Que el Ejecutivo entienda que tiene que recibir a los sindicatos para discutir salario porque queremos la reparación del salario del trabajador municipal", apuntó ael representante de ATE Municipal, Roberto Alarcón, durante una asamblea informativa que realizaron este miércoles en la sede de Afim."Se nos otorgó una suma en negro de 3.000 pesos que no le llega al pasivo, a diferencia de Provincia que destinará un porcentaje a los jubilados", agregó la secretaria General de la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), Alejandra Levrand."Cuando nos conformamos con Frente Sindical lo hicimos para defender el salario de trabadores activos y pasivos", argumentó Levrand al destacar: "Soy hija de un jubilado municipal que espera ansioso que el intendente convoque a las entidades sindicales a dialogar por una apertura de paritarias".Por su parte, el vocero por Obras Sanitarias, Ramón Ortiz, refirió "la preocupación de los trabajadores porque este gobierno no convoca a sus representamos"."El compañero está cansado y nos pide que convoquemos a medidas sindicales más fuertes, así que si el intendente hace oídos sordos a nuestros reclamos, tomaremos otras acciones porque las bases lo están solicitando", adelantó.