Suba de 7% para estatales nacionales: Congela sueldos de cargos políticos

El Gobierno nacional ofreció a los trabajadores estatales una mejora salarial del 7 por ciento a partir de octubre que no incluye a los funcionarios políticos ni a las autoridades superiores y propuso continuar las negociaciones en diciembre, en el marco de un acuerdo que fue aceptado por el gremio de UPNC y rubricado en disidencia por ATE.El acta firmada se homologará en el Ministerio de Trabajo y se publicará en el Boletín Oficial, donde constará que administrativamente se dejará exenta del incremento salarial a la franja de cargos políticos, esto es autoridades superiores del Poder Ejecutivo y organismos y entes descentralizados, indicaron fuentes oficiales.El Gobierno ofreció un 7 por ciento de aumento desde octubre próximo para el personal estatal comprendido en el convenio colectivo 214, que no incluyó a "los funcionarios políticos, autoridades superiores y extraescalafonarios", y fue firmado por el gremio de Rodríguez y rechazado por Godoy."El acuerdo fue firmado por la UPCN, y la ATE lo rubricó en disidencia. Se pasó a un cuarto intermedio hasta diciembre y, durante ese período, continuarán funcionando las mesas técnicas de condiciones laborales en sus variantes remota y presencial", puntualizó el comunicado del Gobierno.La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que conduce Andrés Rodríguez, también secretario adjunto de la CGT, aceptó la propuesta oficial, mientras que el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, la rechazó y afirmó que "no detiene la caída de los ingresos".El Gobierno modificó hoy la oferta original del 22 de septiembre último, cuando en la inauguración de la paritaria en Trabajo había ofrecido un 15 por ciento en cuatro tramos en octubre (4%), diciembre (3%), febrero (4%) y abril (4%).Godoy reclamaba "la recomposición salarial de 2019 y un nuevo aumento para este año, la ampliación e inclusión como rubro de la asignación estímulo del decreto 315/20 a quienes realizan tareas esenciales, la regularización del empleo y el pase a planta permanente" del personal de la administración.Rodolfo Aguiar, secretario adjunto de la ATE, explicó que "la nueva oferta no frena la caída sostenida de los ingresos de los estatales" y aseguró que la propuesta contradijo "el discurso oficial, ya que el costo de la crisis la pagan los trabajadores, jubilados y sectores populares y no los grupos concentrados".La ATE rechazó "el aval" de la UPCN a la oferta oficial a "la baja de semejante magnitud" y puntualizó que los trabajadores perderán entre un 15 y 16 por ciento de poder adquisitivo ante "una inflación estimada del 35 por ciento". Y explicó que el personal del sector recibió un solo aumento de 4 mil pesos por única vez en marzo último, pero para quienes perciben menos de 60 mil pesos, en tanto quienes superan ese monto no tuvieron incremento alguno.En tanto, el personal del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) agrupado en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) paralizó hoy las tareas entre las 14.30 y las 16.30 en rechazo de "los magros salarios, la oferta de aumento del 7 por ciento para octubre y en demanda del cese de "la figura del monotributo".