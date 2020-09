Cafiero afirmó que "no está en estudio" el uso de las Taser en fuerzas federales

En tanto, fuentes del Ministerio de Seguridad explicaron a Télam que la Nación "no se opone a la utilización de las Taser" y aclararon que desde el 2016 existe un fallo de la Justicia porteña que habilita a la fuerza de seguridad de la ciudad a implementar a ese tipo de armas, pero que por motivos que desconocen "no se pusieron en funcionamiento".



El crimen del policía federal Juan Pablo Roldán en el barrio porteño de Palermo volvió a poner en debate la utilización de este tipo de armas no letales y generó opiniones distintas sobre su implementación.



Los protocolos para el uso de armas de fuego y de las Taser habían sido revocados el 24 de diciembre del año pasado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, luego de que la exministra del área Patricia Bullrich había autorizado su uso dentro de las fuerzas federales.



Este mediodía, al ser consultado sobre la implementación de este tipo de armas, el jefe de Gabinete dijo a la prensa que "no está en estudio el tema de las Taser" para ser usadas por las fuerzas federales, ya que el Gobierno Nacional continúa con su "línea de seguridad".



"Nosotros tenemos nuestros propios protocolos y nuestras normas para las tareas que hacen las fuerzas federales", afirmó el funcionario, tras lo cual explicó que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen "autonomía para definir ese tipo de cuestiones".



"El debate es otro, es la violencia, es la pérdida de una vida, de una familia que se destruye", aseguró el jefe de gabinete, y añadió: "El Presidente de la Nación estaba muy sentido (por el crimen), por eso hoy se decretó duelo, realmente fue un hecho muy desafortunado con una pérdida de un muchacho con familia, la verdad que muy triste todo".



En tanto, el secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, aseguró que la discusión sobre la implementación de las Taser "es una entelequia porque nunca las tuvo la policía".



"No es que nosotros llegamos al gobierno y le sacamos las Taser de la mano a los efectivos de la Policía Federal, eso no es así", comentó el funcionario en declaraciones a Radio La Red, donde además agregó que "unas 90 Taser llegaron hacia fin de año y la ministra (de Seguridad, Frederic) tomó la decisión de asignarlas a las fuerzas especiales para circunstancias particulares".



Respecto al tuit de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien afirmó que la muerte de Roldán se hubiera evitado si el policía "sentía el respaldo para actuar", Villalba respondió: "Hay que dejarse de caranchear por dos años. Yo le digo eso a la ex ministra (de Seguridad) y a cualquier político que se suba a esta discusión de esa manera".



"La ministra (Frederic), y yo como secretario de Seguridad, respaldamos totalmente el accionar de las fuerzas de seguridad que tenemos a cargo y los jefes y los efectivos lo saben con hechos, no con palabras, no con declaraciones por Twitter o en Instagram", subrayó.



En tanto, fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación afirmaron que tanto la Ciudad de Buenos Aires como la Provincia "tienen autonomía" como para su utilización y pusieron como ejemplo que existe un fallo del 2016 del Supremo Tribunal de Justicia porteño que habilita su implementacion para la Policía de la Ciudad, aunque nunca se llevó a cabo.



"La Policía de la Ciudad está habilitada para utilizarla, pero por algún motivo que se desconoce nunca fueron compradas ni implementadas", dijo a Télam la fuente consultada, que agregó que "en la provincia también puede implementarse un protocolo y usarse".



"Es decisión del ministro Sergio Berni", agregó.



Por su parte, el propio Berni se pronunció a favor de dotar a la policía de la provincia con ese las pistolas Taser, al afirmar que ese tipo de arma "es de uso fundamental en situaciones" como la de ayer.



"Lo que ha ocurrido (ayer con la muerte de Roldán tras ser apuñalado por un hombre con las facultades mentales alteradas) vale la revisión de todos aquellos que por cuestiones ideológicas no cuantifican lo que es la vida de un policía", sostuvo Berni en declaraciones a Radio Rivadavia.



En tanto, el secretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, aseguró que sería conveniente que las fuerzas de seguridad cuenten con pistolas Taser para este tipo de circunstancias.



"Todavía seguimos discutiendo si la pistola Taser es una herramienta válida o no, o si nos hace recordar a la peor época de nuestro país", dijo el funcionario porteño.



