Fernández dijo que serán "implacables" con quienes prenden fuego en las islas

El presidente Alberto Fernández estuvo este martes en Rosario y aseguró que los casos de coronavirus en el interior del país representan un 65 por ciento del total y señaló que "Rosario es donde más irradió el contagio desde el Amba". También prometió ser "implacable" con los responsables de prender fuego en las islas y anunció una inversión de 3.000 millones de pesos a Santa fe para la atención y mejorar las condiciones de seguridad.



"Invertimos 10 mil millones de pesos para contener la pandemia, desarrollamos más de 60 hospitales, más de 3.000 camas en el interior del país. Eso garantizó que a nadie le falte una cama", afirmó Fernández.



El presidente habló de la evolución de la pandemia y dijo que al principio los casos en el interior representaban el 7% del total de contagios y hoy ese indicador subió al 65%.



"Estamos en una nueva realidad. Ciudades como Santa Fe que no tuvieron un solo caso, hoy enfrentan casos. La diseminación de virus es tremendo. Por eso todo este tiempo no fue en vano; aprendimos", dijo el mandatario y mencionó a los nuevos test rápidos presentados este martes en el plan Detectar como parte de esos avances.



"Esto nos permite conocer en el acto quién está infectado y quién no, y aislarlo. Vamos a multiplicar por tres la cantidad de testeos. Quise lanzar este plan federal acá en Rosario porque lo está necesitando, es donde más irradió el Amba el contagio", dijo y pidió afrontar este desafío "sin distinciones políticas" y "más unidos que nunca".



Fernández arribó en helicóptero a las 12.47 para encabezar el acto junto al gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin. El jefe de Estado llegó acompañado por el ministro de Salud nacional, Ginés González García. Antes del acto principal en el Predio Ferial Parque Independencia (ex Sociedad Rural), recorrió los centros de aislamiento para pacientes leves de coronavirus.



Una de las consultas más recurrentes para el presidente Albero Fernández en su visita a Rosario, fue la referida a los incendios que se producen en las islas frente a la ciudad y todas las localidades del cordón, que desde hace varios meses no dejan respirar a los habitantes de estos lugares. Fernández se mostró "a favor" de una ley de humedales, como es el reclamo de los ambientalistas que se llegaron hasta la ex Rural, aunque advirtió que "lo urgente es detectar a quienes producen este problema" más allá de las condiciones naturales de sequía y bajante del río.



Luego de ponderar el Plan Detectar para contrarrestar los efectos de la pandemia del coronavirus, el presidente aseguró que "Rosario tiene otros problemas, el de los humedales, que los escucho reclamar". Y luego consideró que "se incendian por la seca por la bajante y porque alguien lo hace intencionalmente".



"Esa humareda que padece Rosario y queremos que nunca más se repita en el futuro", sentenció el mandatario.



Sobre la detección de quienes producen las quemas, el presidente advirtió que "seremos inflexibles,

porque daña al medio ambiente y a la vida de los rosarinos que no tiene porque tolerar eso".



En ese mismo sentido, Fernández explicó que "lo urgente es apagar el fuego que se ha iniciado" y a la vez ser "implacables con los responsables".



Puntualmente sobre la ley de humedales, lo que vienen reclamando los ambientalistas y este martes también lo hicieron frente al presidente, afirmó: "Yo estoy absolutamente de acuerdo con que haya una regulación para los humedales".



"Si la ley de humedales permite regular las quemas, bienvenida sea", remató.



Frente al Hipódromo, en el Parque, había una manifestación de ambientalistas que pedían: "Ley de humedales ya".



Javkin le pidió ayuda para terminar con las quemas

En el acto en el que se puso en marcha el Plan Detectar Federal, el intendente Pablo Javkin aprovechó para pedirle al presidente Alberto Fernández un mayor apoyo de la Nación para combatir dos flagelos que soporta la ciudad a la par de coronavirus: la inseguridad y los incendios en las islas.



"Necesitamos más apoyo y para nosotros es fundamental tenerlo", dijo el intendente en la ex Rural, sentado junto al presidente, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y el gobernador Omar Perotti. Y luego puso en el foco "dos problemas" que afectan a Rosario: el humo y la inseguridad.



"La protección del humedal requiere un trabajo integrado. Necesitamos poder prevenir incendios que afectan la calidad del aire, justo en estos momentos. Contamos con apoyo pero tenemos que seguir insistiendo", dijo Javkin, mientras afuera del predio seguía el reclamo de manifestantes que se movilizaron hasta allí para protestar por los incendios intencionales en las islas.



También en el plano de la seguridad, sostuvo el intendente, la "ciudad sabe que necesita ayuda del país", y así dio a entender que los 40 efectivos federales que llegaron esta semana no son suficientes.



Sobre el programa que el primer mandatario presentó en la ciudad, sostuvo: "El plan Detectar le pone una mirada federal al rastreo de casos de coronavirus. Tenemos una historia en salud pero sabemos que los recursos no son infinitos. En muchos meses la evolución del virus se dio una manera pero hoy se da de otra, por eso necesitamos la detección rápida y esta mirada federal nos va a ayudar a eso".