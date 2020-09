La Corte Suprema abrió el "per saltum" y definirá el futuro de los tres jueces

Camino judicial

La Corte Suprema de Justicia decidió esta tarde abrir el per saltum que presentaron los tres jueces desplazados por el oficialismo, y definirá el futuro de los magistrados.Tras varias horas de discusión, los supremos decidieron analizar el tema, por lo que se hará cargo de decidir qué pasará con Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruiglia y Germán Castelli.Al aceptar el per saltum de los tres jueces desplazados por el oficialismo, suspendió por el momento los traslados de Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, aunque aclaró que eso no implica expedirse sobre la cuestión de fondo."Sin que implique pronunciarse sobre el fondo de la cuestión sometida a este tribunal, se declara admisible el recurso extraordinario por salto de instancia, con efecto suspensivo de la sentencia recurrida", afirmó la Corte en su fallo.La Corte contempló los planteos de los tres magistrados: el que elevó Castelli y los que impulsaron Bertuzzi y Bruglia, de manera conjunta. Los jueces pidieron que se declare la "inconstitucionalidad y nulidad de la resolución" del Consejo de la Magistratura que ordenó revisar sus traslados.La decisión de la CSJ se da un día después de que los dos jueces de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Guillermo Treacy y Jorge Alemany, pidieran que se designe a un tercer magistrado que pueda desempatar y definir si se acepta o se rechaza el amparo de Bruglia y Bertuzzi. Este martes, por sorteo, ese lugar recayó en la magistrada Clara Do Pico.Antes, el fiscal ante esa Cámara, Rodrigo Cuesta, se opuso a convalidar el recurso de amparo de esos camaristas contra la decisión de desplazarlos.En julio de este año, el Consejo de la Magistratura giró al Senado la revisión de los traslados de los jueces para que completara el trámite constitucional de nombramiento de jueces federales con su acuerdo.Los tres magistrados fueron convocados por la Cámara alta pero no se presentaron y denunciaron pública y judicialmente la medida porque, sostuvieron, atentaba contra las "garantías" que debe gozar un juez para cumplir su tarea.