Actrices Argentinas publicó un video en el Día por la Legalización del Aborto

El colectivo Actrices Argentinas se sumó al pañuelazo virtual convocado para este lunes por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito con un video en el que participaron actrices y activistas feministas de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Colombia, México, Ecuador, Chile y Bolivia.En el Día por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se celebra cada 28 de septiembre, Actrices Argentinas difundió en sus redes sociales un video que reúne "mujeres y personas gestantes alrededor del mundo" en un mismo grito: "¡Aborto legal y libre!"."Exigimos un mundo en el que tengamos el derecho a decidir, sobre nuestros cuerpos, nuestro placer y nuestras vidas. Seguimos luchando para que se garantice y respete el pleno ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Porque la maternidad será deseada o no será", reclamaron las actrices y militantes feministas en el video.

"Más de 22.800 mujeres mueren cada año en el mundo por abortos clandestinos. Es un derecho fundamental que los Estados deben garantizar porque es un tema de salud pública", exigieron.La "criminalización racial en centros de salud", recordaron, "es violencia sistemática". Por ello, "es necesario ser antirracista. La clandestinidad mata, no podemos esperar más, es ahora", advirtieron."La marea verde no para. El movimiento de mujeres no se detiene. Exigimos aborto legal, libre, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. ¡Que sea ley!", concluyeron.Del video participaron Dolores Fonzi (Argentina), Ana Ivanova (Paraguay), Alice Braga (Brasil), Natalia Oreiro (Uruguay), Diana Ángel (Colombia), Julieta Venegas (México), Belén Bermeo (Ecuador), Mercedes Argudín (Chile) y Adriana Guzmán Arroyo (Bolivia).