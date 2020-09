"La vivienda propia es un derecho constitucional", dijo Bordet en sorteo de IAPV

Institucionales IAPV sorteó la adjudicación de 201 viviendas para ocho localidades entrerrianas

Inversión provincial

El gobernador Gustavo Bordet encabezó este lunes el sorteo de 201 unidades habitacionales que construyó el IAPV en ocho localidades entrerrianas. "La vivienda propia es un derecho constitucional y nuestra gestión tiene un compromiso de seguir haciendo realidad el techo propio para las familias de las grandes ciudades, pero también de pequeñas localidades", afirmó."Entendemos que no hay desarrollo económico sino no hay un desarrollo social que pueda generar las condiciones para que cada vecino de esta provincia tenga las necesidades básicas cubiertas. Esta es una tarea indelegable", expresó el mandatario en el acto realizado este lunes.Para Gualeguaychú se sortearon 78 viviendas, para Urdinarrain 15 viviendas, para Hasenkamp 20 viviendas, y para Hernández otras 20 viviendas. Las mismas cuentan con dos dormitorios, comedor, cocina y baño.En tanto, en Hasenkamp se ejecutaron 10 viviendas, en Alcaraz Segundo sur otras 10, en Villaguay 40, en Tabossi 4 y en Valle María otras 4. En estas localidades se construyeron monoambientes y viviendas de uno y dos dormitorios.Todos los grupos habitacionales cuentan con el correspondiente cupo de discapacidad.En la ocasión, Bordet señaló que "este programa de viviendas Primero Tu Casa se financia íntegramente con fondos provinciales y tiene como finalidad poder lograr que muchas familias accedan al techo propio. Lo hacemos en ciudades importantes, pero también en juntas de gobierno en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos", afirmó.Luego deseó "mucha suerte en este sorteo a las familias que resultarán favorecidas; pero a aquellas familias que no, quiero decirles que nuestra gestión tiene un compromiso con la política habitacional para la provincia de Entre Ríos de seguir construyendo más viviendas para ir cubriendo las necesidades habitacionales que tiene todo el territorio. Por eso, para quienes no resulten favorecidos, habrá otras instancias en cada una de las localidades"."Este es un esfuerzo que realizamos en conjunto con los intendentes, que son quienes donan los terrenos para construir las viviendas, y los recursos que tiene el IAPV", apuntó.Hizo notar que "todos los cupos de viviendas se establecen de acuerdo a un sistema de transparencia por bolillero, para que no resulten algunos favorecidos y otros perjudicados; todas las familias tienen la misma oportunidad en este sorteo".Por último, reiteró: "A quienes resulten adjudicados, muchos éxitos; y a quienes no, nos volveremos a seguir encontrando en otros sorteos hasta cubrir la totalidad del derecho constitucional que cada familia tiene a su vivienda propia".Por su parte, el titular del IAPV, Marcelo Bisogni, destacó la importancia de este programa y el beneficio que tendrá para los entrerrianos. Dijo que para la Instituto de la Vivienda "es una enorme alegría poder realizar este sorteo en el marco del programa Primero Entre Ríos, Primero Tu Casa, con una inversión de 193 millones de pesos financiados en ciento por ciento por el gobierno de Entre Ríos".Precisó que las casas están distribuidas en ocho ciudades entrerrianas y apuntó: "Este momento se están construyendo desde el organismo 1.000 viviendas, y a medida que se van haciendo los sorteos y finalizando las obras se continuarán entregando viviendas. Pero también es decisión del gobernador seguir llamando a licitación para más viviendas para alcanzar el derecho constitucional que tienen los entrerrianos de tener su techo digno", remarcó Bisogni.

Resaltó además la importancia del Programa y explicó que se trata de un sistema solidario ya que, con el cobro de la cuota a los adjudicatarios, el IAPV sigue construyendo más viviendas para más familias entrerrianas que lo necesitan.Por último, indicó que también se trabaja muy fuerte con el gobernador Bordet en la gestión de más viviendas a través de programas nacionales, "tal como se venía haciendo hasta el año 2015 donde se pudieron construir alrededor de 3.500 viviendas por año. Así que también estamos trabajando y gestionando esto para poder alcanzar la demanda que tenemos en la provincia", completó Bisogni.