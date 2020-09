Jubilados municipales de Paraná solicitan ser alcanzados por el aumento de $3000

Jubilados municipales de Paraná se concentraron este lunes en Plaza 1º de Mayó para solicitarle al intendente Adán Bahl, ser alcanzados por el aumento de $3.000 que otorgó unilateralmente a los trabajadores activos."Queremos que se retrotraiga el decreto por el cual se otorgó el aumento de tres mil a los activos y que se cambie una sola palabra, que diga bonificable, para que nosotros no nos veamos perjudicados, otra vez, por los aumentos", explicó auno de los autoconvocados, Pablo Gauna. "Desde marzo de 2019 no percibimos ninguna clase de aumento", sentenció.Los pasivos pidieron una audiencia con Bahl "para explicarle la situación y que revea su decisión". "Si bien somos personas de riesgo, queremos hablar con el intendente para hacerle ver varias cosas que están mal", indicaron."Hay muchos compañeros muy enfermos, que la mitad del sueldo la ocupan para remedios, y tienen que acudir a un comedor comunitario para conseguir un plato de comida", justificó Miguel Suárez. "No es justo, después de haber aportado 35 o 40 años a la Caja de Jubilaciones", argumentó el pasivo."A Bahl le decimos que no se olvide que proviene de una familia de municipales, porque su padre fue uno de los grandes carpinteros que tuvo el municipio, que también se dedicó a enseñar la cultura del trabajo, pero lamentablemente él no sacó ni el 10% de lo que era el padre", apuntó Gauna al agregar: "Apelamos a su sensibilidad por los jubilados".