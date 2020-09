El ex intendente de Gualeguay está internado con asistencia respiratoria

El ex intendente de Gualeguay, Luis Erro, está internado en la terapia intensiva del hospital San Antonio, de esa localidad, desde el sábado, con un cuadro de neumonía y sospecha de coronavirus.El exjefe comunal presenta un cuadro de neumonía, está con asistencia respiratoria mecánica y su estado es delicado, se indicó en LT38.Según medio locales, Erro estuvo aislado desde que se confirmó que su hermano, Sebastián dio positivo de Coronavirus Covid-19.Entre otros detalles trascendió que el ex intendente no se encuentra intubado pero su estado es delicado.El 23 de septiembre Luis Erro había utilizado las redes sociales para darle fuerza a su hermano Sebastián quien había sido diagnosticado positivo de Coronavirus Covid-19.