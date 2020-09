Escandalo erótico en Diputados: Se esperan "sanciones severas y aleccionadoras"

Política Diputado nacional presentó la renuncia tras escándalo sexual y se la aceptaron

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la aceptación de la renuncia presentada por el legislador Juan Ameri (Frente de Todos-Salta) tras haber protagonizado una escena sexual mientras participaba por videoconferencia de la sesión del cuerpo.El diputado oficialista había sido suspendido tras conocerse el episodio y se decidió conformar una comisión para juzgar su accionar en un plazo de 60 días, aunque la presentación de la renuncia por parte de Ameri precipitó los hechos., apuntaron que la situación no se resuelve con la renuncia de Ameri y exigirán "sanciones severas y aleccionadoras"."Los diputados de Juntos por el Cambio coincidimos respecto a que no solo sirve la renuncia, sino que además, esto tiene que pasar por una comisión que establece el reglamento, con sanciones severas y que también sea aleccionador para todos nosotros", apuntó ala diputada nacional por Entre Ríos, Gabriela Lena."Fue un momento muy difícil, de mucha rabia, porque si bien corresponde a un determinado legislador, estas actitudes nos ensucian a todos", reprochó la legisladora entrerriana, al tiempo que remarcó. "Queremos honrar nuestro lugar de diputados, el lugar en el que la gente nos puso para defenderlos, y estas actitudes están muy lejos de las respuestas que debemos dar como representantes del pueblo".Por su parte, el santafesino Gonzalo del Cerro valoró que "hubo una rápida reacción de la Cámara, en boca de su presidente", Sergio Mazza. Sin embargo, éste bregó por la conformación de una comisión "para juzgarlo de modo que esto no se resuelva solo con una renuncia"."Porque una renuncia solo resuelve la situación que se presentó en esa reunión, pero no reúne las condiciones que un gesto de este tipo debe tener, para que quede un fundamento de cuáles son las conductas debidas que debe tener un diputado en esas circunstancias", argumentó al dar cuenta que la oposición apoyará la conformación de la comisión investigadora, "independientemente de quien haya sido el afectado".