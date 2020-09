Presupuesto 2021: Equipo económico brindará más detalles en Diputados

Los secretarios de Hacienda, de Política Económica y de Finanzas de la Nación, Raúl Rigo, Haroldo Montagu y Diego Bastourre, expondrán el martes ante un plenario sobre los ejes centrales del proyecto.



Los secretarios de Hacienda, de Política Económica y de Finanzas de la Nación, Raúl Rigo, Haroldo Montagu y Diego Bastourre, expondrán el martes ante un plenario de la Cámara de Diputados sobre los ejes centrales del proyecto de Presupuesto 2021, que contempla un gasto total superior a 8 billones de pesos, con más del 60% destinado a partidas sociales y un crecimiento del 5,5% del Producto Bruto Interno (PBI).



El organismo asesor del cuerpo legislativo, que conduce el diputado del Frente de Todos Carlos Heller, avanzará el debate del Presupuesto del año próximo tras la presentación que realizó el martes 22 el ministro de la Economía, Martín Guzmán.



El jefe del Palacio de Hacienda señaló en la ocasión que "el desafío del Gobierno es construir condiciones de estabilización para recuperar la economía con producción, empleo e inclusión social".



También subrayó la necesidad de "fortalecer las reservas" internacionales en poder del Banco Central y enfatizó que "el esquema macroeconómico de transición", contenido en el proyecto de Presupuesto 2021, tiene justamente a esta cuestión como "uno de sus objetivos".



Tras el informe de los funcionarios del equipo económico, la comisión de Presupuesto de la Cámara baja comenzará a debatir cada artículo del proyecto y a definir si introduce o no modificaciones, a la luz de las negociaciones con los bloques opositores.



La intención de Guzmán y del presidente del cuerpo, Sergio Massa, es trabajar en conjunto entre el Gobierno y el Parlamento, según acordaron el viernes en un almuerzo que compartieron funcionarios y legisladores en el Palacio de Hacienda.



El Frente de Todos tiene 117 votos propios, con lo cual requiere construir consensos con los bloques provinciales para asegurar su aprobación, con la mirada puesta en que Juntos por el Cambio no acompañe el proyecto del Gobierno nacional.



El oficialismo aguarda también que el ministro de Economía gire al Congreso Nacional el nuevo sistema de ajuste de jubilaciones que reemplazará la movilidad aprobada por el Gobierno de Cambiemos, dado el fuerte impacto del pago de haberes, que representan más de la mitad de los recursos previstos para el próximo año.



Los funcionarios de Economía explicarán los aspectos centrales del Presupuesto, que contempla un déficit fiscal del 4,5%, una inflación anual de 29% y un dólar en torno a los $ 102,4 para fin del año.



También se darán precisiones sobre el gasto social, que prevé destinar $ 5,5 billones para el pago de jubilaciones y asignaciones sociales, programas alimentarios y de economía social, entre otros, lo que representa el 65% de los recursos contemplados para 2021.



Un tema central de la exposición estará centrada en la deuda pública, a cuyo pago se asignarán $ 660.000 millones, además de unos $ 400.000 millones para la Administración Publica y $ 300.000 millones para gastos de Seguridad y Defensa.



Otro punto clave será el de las estimaciones sobre comercio exterior: se prevé que las exportaciones crecerán 10,2% y las importaciones 16,3%, lo que dejará un saldo de balanza comercial superavitario en torno de los US$ 15.087 millones, por debajo de los US$ 17.260 esperados para este año.



El año próximo, de acuerdo con el proyecto, el consumo privado aumentará un 5,5%, contra una baja del 13,6% estimada para 2020, mientras que el consumo público subirá 2%, frente a la merma de 2,1% este año.



En tanto, la inversión, que este año se estima que caerá 25,6%, aumentará 18,1% en el próximo, según detalla el proyecto de Ley ingresado a la cámara baja.