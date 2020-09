Frente Sindical instó a pasivos municipales a no movilizarse el lunes en Paraná

Los gremios que nuclean a los municipales de Paraná -ATE, APS y Obras Sanitarias- conformaron un Frente Sindical para exigirle al intendente Adán Bahl la apertura de paritarias para discutir salario y manifestarle el rechazo al aumento no remunerativo de tres mil pesos otorgado de forma unilateral.



"Los representantes de los trabajadores de los gremios municipales nucleados en el Frente Sindical Municipal entendemos que todo reclamo en rechazo de la suma en negro dispuesta por el Gobierno Municipal y que no los comprende a las jubiladas, jubilados y pensionados municipales, resulta legítimo", argumentaron desde la entidad a través de un comunicado.



Y continúa: "No obstante quienes conducimos las entidades sindicales debemos ejercer nuestra función de manera responsable; por lo tanto no avalamos, no alentamos y tampoco apoyamos una movilización de trabajadoras y trabajadores del sector pasivo en este contexto de pandemia que nos atraviesa a toda la sociedad".



"Por tanto llamamos a la reflexión de los que están instando a quienes integran un grupo de riesgo en esta situación adversa, a movilizarse este lunes 28 de setiembre en un reclamo que si bien es justo representa un peligro para la salud de todos", manifestaron desde el Frente al tiempo que instaron: "Debemos seguir cuidándonos".