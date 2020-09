Concedieron la libertad a Ricardo Jaime pero seguirá preso por otras dos causas

El Tribunal Oral Federal número 2 de la Ciudad de Buenos Aires ordenó este sábado la libertad del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime en la causa de la tragedia de Once, ocurrido en febrero de 2012, aunque seguirá detenido por tener pendientes dos prisiones preventivas en otros procesos, según informaron fuentes judiciales.



Jaime tenía en esta causa una sentencia de siete años de prisión por el delito de administración fraudulenta por el TOF 2 y otra condena en Casación por estrago culposo, y ambas quedaron pendientes de una decisión firme de la parte de la Corte Suprema.



La Corte confirmó el jueves las condenas aplicadas al exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, a los empresarios Sergio Cirigliano y Roque Cirigliano y al maquinista Marcos Córdoba, entre otros, en la causa por la tragedia ferroviaria, en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.



Por esta causa, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 sentenció en 2018 a Jaime por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y absolvió por el estrago culposo agravado.



Esa decisión fue luego revocada por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que lo condenó como autor de estrago culposo agravado, elevando su pena de 5 a 7 años de prisión.



El máximo tribunal aclaró que antes de resolver el caso de Jaime, se requiere una doble condena, de manera que Casación debe analizar de nuevo la situación del exfuncionario y ratificar su sentencia para que la Corte pueda decidir su situación.



De esta forma, la Corte, que le habilitó a Jaime la posibilidad de presentar un recurso extraordinario, tendrá el camino allanado para expedirse sobre la situación del exfuncionario.



Por eso, el tribunal compuesto por los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Tassara, resolvió levantarle la prisión preventiva a Jaime en la causa de la tragedia de Once, al considerar que había vencido los plazos legales para mantenerla.



No obstante, el TOF 2 aclaró en su resolución que "la orden de libertad no se hará efectiva", y que Jaime "continuará detenido a disposición de esos órganos judiciales y la operatividad de las medidas coercitivas referidas en el párrafo que anteceden quedará sujeta a la suerte de dichos expedientes".



El tribunal se refirió de esta manera a otras detenciones preventivas de Jaime: en la causa de "Los Cuadernos", en la que se investigan irregularidades en la obra pública, y en otro expediente en el que analizan irregularidades en la compra de trenes como chatarra.



"En consecuencia, se dispone la inmediata libertad de Ricardo Raúl Jaime, la que no se hará efectiva por encontrarse detenido cumpliendo prisión preventiva a la orden de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal nro. 6 (trenes chatarra) y 7 (Cuadernos) de esta ciudad", puntualiza el fallo.



Con los votos de los ministros Carlos Rosenkrantz (presidente), Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, la Corte rechazó los recursos interpuestos tras invocar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que le permite hacerlo "por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia".



Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firmes las condenas que pesan sobre Schiavi (5 años y seis meses de prision), los Cirigliano y Córdoba (3 años y 3 meses), entre otros.