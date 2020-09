Gómez Alcorta: "Los mismos jueces de la Corte incumplen con la Ley Micaela"

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta aseguró esta noche que las declaraciones del presidente Alberto Fernández vinculadas al "incumplimiento" de la Corte Suprema sobre le Ley Micaela están relacionadas con el hecho de que los integrantes del máximo tribunal no realizan las capacitaciones que establece la normativa sobre género y violencia contra la mujer.



"La Corte Suprema de Justicia de la Nación en un comunicado del día de hoy hizo saber que el Poder Judicial de la Nación venia llevando adelante capacitaciones de género hace tiempo, sin embargo, la referencia que hizo el Presidente está vinculada al incumplimiento de los jueces de la propia Corte a capacitarse en el marco de la Ley Micaela", señaló Gómez Alcorta en un comunicado difundido esta noche.



En ese sentido, la funcionaria señaló que "después de haber intentado coordinar por distintas vías y en reiteradas oportunidades la capacitación en género a las máximas autoridades del Poder Judicial, el 23 de junio envió una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, a fin de hacerle saber que era necesario fijar una fecha para cumplir con lo que establece la Ley Micaela, ya que es competencia del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad implementarla".



"En esa oportunidad le hice saber que el Poder Ejecutivo ya había capacitado a sus máximas autoridades el 10 de enero; que el 4 de marzo lo hizo el Senado de la Nación y el 6 de mayo la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación y que el único de los tres poderes que aún tiene pendiente realizar la capacitación de las altas autoridades es el Poder Judicial. A la fecha no tuvimos respuesta y vamos a reiterar la nota a la brevedad", explicó la ministra.



En un comunicado difundido hoy, la Corte afirmó hoy que "lidera desde el año 2010 la capacitación en Perspectiva de Género en el Poder Judicial", en respuesta a las críticas formuladas hoy por el presidente Alberto Fernández, quien pidió al titular del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, que "se ocupe" de la Ley Micaela.



El mandatario afirmó que el Gobierno le pidió "por favor al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, que se ocupe de tratar el tema y solo recibió silencio" y apuntó que "es muy importante que la Justicia entienda este problema porque son ellos los que van a terminar juzgando a los victimarios", al presentar hoy el programa Acompañar, una iniciativa contra la violencia de género presentada hoy en la Residencia de Olivos.



"Mediante Acordada N°13, de abril de 2009, este Tribunal creó la Oficina de la Mujer (OM) en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta su fallecimiento estuvo a cargo de la Dra. Carmen Argibay. Actualmente se encuentra a cargo de la Dra. Elena Highton de Nolasco, junto a otra de las oficinas pioneras y modelo ejemplar de atención a víctimas de violencia a nivel mundial, la Oficina de Violencia Doméstica que funciona desde el año 2008", señaló la Corte en un comunicado de respuesta al jefe de Estado.



En ese sentido, se indicó que en función de esa acordada se creó "la Oficina de la Mujer", que "desarrolla la coordinación y gestión de los programas de capacitación para la incorporación de la perspectiva de género tanto en la prestación del servicio de justicia como en el ámbito de las relaciones laborales que su ejercicio involucre".



Gómez Alcorta, advirtió hoy en diálogo con Télam que el Poder Judicial es "el único" de los tres poderes del Estado "cuyas máximas autoridades no se han capacitado en género", tal como lo establece la Ley Micaela.



El Presidente, sobre la importancia de la aplicación de la Ley Micaela, afirmó este mediodía que la misma "nos reconstruye para entender los efectos nocivos de la violencia de género, que en ese caso terminó con la vida de Micaela" García, la joven entrerriana víctima de femicidio en 2017.