Provincia, Nación y UNICEF fortalecen políticas públicas de primera infancia

"Es un gusto inmenso poder encontrarnos y reencontrarnos en el marco de esta decisión política que ha tomado nuestro gobernador Gustavo Bordet de priorizar en la agenda pública a las políticas de primera infancia y a pensar estrategias que nos permitan mirar de un modo integral y sobre todo responder con integralidad a las demandas que el contexto nos va exigiendo y nos va marcando", manifestó la vicegobernadora durante la jornada desarrollada este jueves desde el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná..



"Quiero celebrar el trabajo articulado, comprometido y solidario que tiene que ver con una mirada interministerial, intersectorial pero también interjurisdiccional, un trabajo entre Nación, Provincia, municipios y organizaciones de la comunidad que son tan importantes ?continuó?. Y también rescatar la confianza que UNICEF tuvo en el gobierno de la provincia Entre Ríos. Desde el inicio trazamos un horizonte y un trabajo conjunto de mucho respeto y profundidad que nos permite también hoy estar aquí relanzando esta Mesa de Primera Infancia".



A su vez, Stratta apuntó: "Para quienes creemos en que los Estados tienen que ser Estados presentes, promotores, activos y dinámicos, esta mirada integral es necesaria y es fundamental para que podamos generar respuestas integrales a las demandas sociales. Por eso quiero destacar además el trabajo en territorio. Pensar en esa diversidad de niños y niñas que hay en nuestra provincia y en nuestro país, es muy necesario. No necesitamos políticas públicas enlatadas sino que surjan de un contexto que nos demanda".



Finalmente se refirió a la importante tarea que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: "Hoy hay una mirada integral en la resolución de las políticas", y añadió: "Nuestro presidente Alberto Fernández cuando estuvo recorriendo nuestra provincia habló de igualar oportunidades. De eso se trata mucho de lo que hacemos pero sobre todo lo que creemos".



Por su parte, la ministra de Desarrollo Social afirmó: "Celebramos la decisión de nuestro gobernador de poner a la primera infancia en la agenda pública. Esta articulación entre todas las áreas del gobierno entrerriano, con el gobierno nacional y UNICEF Argentina, tiene por objetivo coordinar acciones que posibiliten achicar las brechas de desigualdad para que las niñas y los niños, sus familias y las comunidades tengan un desarrollo integral".



En ese sentido, Paira precisó: "El objetivo de esta estrategia es promover la coordinación y articulación de las políticas públicas provinciales y locales desde una perspectiva integral, estableciendo metas de trabajo a 2023 en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles", ahondó al respecto.



A su vez, al referirse a la importancia del abordaje entre las distintas áreas del gobierno, Paira señaló: "Sabemos que la articulación y coordinación de las miradas específicas que tienen las instituciones del Estado son necesarias para componer un modo de trabajo conjunto que acompañe las prácticas de cuidado familiares y comunitarias".



"Quiero destacar el trabajo que vienen realizando los equipos técnicos en este contexto de pandemia, porque nos han permitido reorganizar las herramientas disponibles para atender las situaciones de emergencia y profundizar también en las políticas necesarias para el tiempo que viene", redondeó.



"Para UNICEF es central la primera infancia en la vida de niñas y niños y es indispensable avanzar en políticas integrales que aseguren sus derechos a la salud, la educación, el cuidado y la protección. El relanzamiento de la Mesa Interministerial reafirma un proceso de trabajo iniciado en 2019permite actualizar el diagnóstico y ampliar la mirada poniendo el foco en el área de islas y la ruralidad para construir de manera consensuada las metas para el corto y mediano plazo", afirmó la representante de UNICEF, Luisa Brumana. "Sabemos que la pandemia refuerza desigualdades preexistentes y genera nuevos desafíos que requieren de respuestas innovadoras, dinámicas y sensibles a las necesidades de niñas y niños para garantizarles el mejor comienzo y un pleno ejercicio de derechos", agregó.



"Dentro del equipo de Gobierno tenemos varias áreas que se ocupan de temas relacionados con las primeras infancias. En este caso, está presente en la Mesa la directora del Registro Civil, María Victoria Aizicovich. Es importante su presencia porque desde la creación del Nuevo Código Civil, se comenzó a atender una nueva prioridad que son los derechos vinculados con la identidad y sus nuevas modalidades de familia", explicó la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.



En este sentido, agregó: "Nuestro propósito en el ámbito de la Mesa de Primera Infancia van a ser referidas a estas temáticas que están dentro del ámbito de Gobierno, ya sea Registro Civil, Trata o Asistencia a la Víctima, aportando herramientas desde las perspectivas del Ministerio. También aportaremos iniciativas sobre las adecuaciones normativas que todavía faltan, muchas de las cuales ya están en proceso de las distintas cámaras".



"Un Estado del siglo XXI tiene que mostrar que aprovecha los recursos, que los reorienta y los mejora para lograr mejores objetivos. Me parece que esta Mesa es muy plural y va a permitir armar equipos para trabajar mejor", subrayó Romero.



A su turno, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard, expresó: "Nosotros acompañamos esta Mesa Provincial de Primera Infancia no solamente como organismo ejecutor de la obra pública en la provincia, sino también articulando con los distintos ministerios esta estrategia provincial de llevar adelante una gestión de gobierno que implica el compromiso del área con todo el territorio provincial".



En la misma línea, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, indicó: "Desde el organismo acompañamos el objetivo de dar una educación de calidad y venimos transitando el camino con buenos resultados. El mismo implica mucho trabajo y recursos para cumplir con la obligatoriedad de las salas de cuatro y cinco años, y vamos hacia la universalización de las salas de tres años en el nivel inicial. Esto implica un trabajo coordinado con infraestructura a la hora de pensar en los espacios físicos".



En tanto, el secretario de Políticas de Salud y Bienestar del Ministerio de Salud, Guillermo Zanuttini, expresó: "Es un desafío muy grande poder acompañar los procesos que tienen que ver con pensar en gestar, acompañar la gestación, tratar de recibir de la manera más digna al binomio madre-hijo cuando ocurre el nacimiento, y después acompañar los primeros años de vida, porque sabemos que son cruciales en términos de construcción de subjetividad, de sujetos sociales, y de ciudadanía". En ese sentido, consideró: "Nos queda un arduo trabajo por delante, tenemos definidas las estrategias, y también ver el territorio para ver cómo podemos acompañar a los sectores sociales, y a las familias más vulnerables".



El presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Gabriel Leconte, resaltó que "la puesta en marcha de la Mesa es un salto de calidad enorme para la política de la provincia. Y además es un paraguas legal que le puso el gobernador y la vicegobernadora al firmar el decreto de conformación. Este es el puntapié inicial para continuar trabajando en articulación en la máxima inclusión de niños de 45 días a 4 años, y es esencial que estemos todos los actores fundamentales".



Trabajo coordinado



De modo virtual, el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, planteó la importancia de que el ministro Daniel Arroyo esté jerarquizando los temas vinculados con la primera infancia. "En los dos temas que convocan a la provincia de Entre Ríos, nosotros estamos involucrados ?aseguró?. Por un lado, el relanzamiento de la Mesa interministerial e intersectorial para la estrategia de primera infancia y, por el otro, los avances en el plan de primera infancia en tanto centros de cuidado de niños pequeños de la provincia".



Al respecto, el funcionario dijo sostuvo: "Solo en un esfuerzo coordinado entre los diferentes actores de la Mesa es posible dar respuestas integrales a las infancias. Estoy convencido de que este es un camino que debiéramos replicar en todo el país".



Fundamentos



La Mesa Provincial de Primera Infancia está conformada por representantes de todos los ministerios de la provincia, del Copnaf y del Consejo General de Educación (CGE), siendo la ministra de Desarrollo Social la encargada del dictado de las resoluciones necesarias para su coordinación y articulación.



En este marco, en abril el gobernador junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y la representante de Unicef UNICEF Argentina, Luisa Brumana, relanzaron este espacio de trabajo.



La política pública dirigida a la primera infancia resulta de un proceso organizado y sostenido en el tiempo, que integra las acciones que el Estado provincial despliega para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y sus familias, considerando la articulación de tres ejes fundamentales: que los servicios sean de igual calidad para todos los niños y niñas que habitan suelo entrerriano; que la cobertura abarque a la totalidad de la población que demande el acceso al cuidado, salud, educación, nutrición, agua y vivienda digna, entre otros derechos; y que estén planificados, coordinados, articulados y financiados responsablemente.



Presencias



En el encuentro también estuvieron presentes la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón; la subsecretaria de Desarrollo Humano y políticas del Cuidado, Muriel Stablun; y el subsecretario de Políticas Alimentarias, Lautaro Valdiviezo; así como el subsecretario de Primera Infancia, Germán Falcone; la integrante de la Dirección General de Proyectos Especiales y Cooperación Internacional, Indiana Grabois, por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.



De UNICEF Argentina también participaron la representante Adjunta, Olga Isaza; el especialista de Evaluación y Monitoreo, Sebastián Waisgrais; el consultor en Políticas Públicas de Primera Infancia, Javier Quesada; la oficial de Políticas Sociales, Carolina Aulicino; el coordinador del Programa conjunto de ODS, Adrián Rozengardt; y la analista Técnica del Programa, Fernanda Potenza.



De modo virtual participaron la directora del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, Victoria Inés Aizicovich, en representación del Ministerio de Gobierno y Justicia; el coordinador de Obras de Proyectos con Financiamiento Externo, Cristian Brasseur, y el subsecretario de Arquitectura, Walter Dandeu, por el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios; la pediatra Romina Ferreyra, y la Licenciada en Psicología Juliana Boeykens, ambas del equipo de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud Social; y el director de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Nicolás Finoli, del Ministerio de Producción.



También estuvieron la directora de Nivel Inicial, Patricia López, y la vocal Griselda Di Lello, por el Consejo General de Educación (CGE); y el director de Derechos y Programas para la Niñez, Adolescencia y Familia, Gonzalo Penco, y la coordinadora de Políticas Integrales para la Niñez, Adolescencia y Familia, Nancy Ruiz Díaz del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).