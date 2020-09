Zoff: "Con más y mejor equipamiento, el Municipio podrá potenciar nuevas obras"

La presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Andrea Zoff, puso en relieve la aprobación por unanimidad del proyecto enviado por el Ejecutivo Municipal, a fin de acceder a un crédito por 300 millones de pesos que permita la compra de equipamiento para mejorar la prestación de servicios públicos.



"Al inicio de la gestión del intendente Bahl nos propusimos dos grandes objetivos: ordenar las cuentas municipales y mejorar los servicios públicos. Hemos logramos sanear las mismas parcialmente y poner en marcha los servicios, pero el contexto de pandemia complicó la planificación del año 2020", comenzó diciendo.



En este aspecto Zoff mencionó "el acceso a un crédito tendrá como fin adquirir equipamiento destinado a mejorar la prestación de servicios que brinda el municipio, como se puede apreciar a partir de la compra de 11 camiones recolectores de residuos o la puesta en funcionamiento de la planta asfáltica municipal, lo que permitió dar respuesta a viejos reclamos ciudadanos".



Con respecto a las obras la Viceintendenta manifestó que "queremos llegar más rápido y a más lugares en simultáneo en la ciudad; y a esto lo vamos a hacer financiándonos con una planificación transparente: bienes de capital para Obras Sanitarias, Seguridad Vial, Conservación Vial, y para la Secretaría de Servicios Públicos y cancelando la totalidad del crédito en el marco de nuestra gestión".



Zoff agradeció "la comprensión de las distintas bancadas del HCD para votar este proyecto por unanimidad, lo que es un gran mensaje a los paranaenses; además hay una planta de trabajadores municipales comprometidos para brindar servicios de calidad y para eso debemos acompañar con inversiones que jerarquicen y faciliten sus tareas".



Obras para la ciudad



Además, la viceintendenta hizo hincapié en otro aspecto importante del proyecto y es la previsión en el mismo de financiamiento para tres obras importantes en torno a esparcimiento y servicios: el Parque Lineal Sur, el proyecto de una Bici vía y la finalización del Mercado Sur, por un total de 55 millones de pesos de inversión.



"Por eso quiero valorar el trabajo realizado en esta semana por funcionarios y técnicos del Municipio, como también los concejales que focalizaron en este proyecto la oportunidad de poder llevar mejores servicios a los vecinos, respondiendo a las necesidades actuales", valoró Zoff.



También remarcó dos datos no menores: la conformación de una comisión de seguimiento compuesta por concejales del oficialismo y oposición; y el plazo de devolución del crédito a tomar en el lapso de tres años, "la nuestra es una gestión comprometida con el patrimonio de la ciudad, por eso no vamos a generar deudas alegremente que no podamos cumplir en nuestro período de gobierno".



Retiro optativo



Por último, la presidenta del HCD también hizo mención a la segunda parte del proyecto aprobado este viernes, referido al retiro optativo.

"Se trata sencillamente de una opción para distintos trabajadores que lo entiendan conveniente. Es una herramienta que el Municipio les ofrece, que queda enteramente a disposición y voluntad de cada trabajador y que, una vez optado por el retiro, el Municipio automáticamente da de baja ese cargo presupuestario", sostuvo al respecto.



Zoff reflexionó que un retiro "no es una decisión a tomar de un día para otro. Es un tema de consulta familiar, personal, pero a sabiendas de que existe la buena voluntad del municipio de otorgar esta herramienta para quienes lo crean válido, pero que de ninguna manera puede entenderse como una imposición o un avasallamiento de los derechos del trabajador".