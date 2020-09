Familiares de presos reclamaron que se restablezcan las visitas a las cárceles

Familiares de internos de las Unidades Penales Nº 1 y 6 de Paraná se manifestaron este viernes frente al Palacio de Tribunales, para reclamar el ingreso de las visitas a las cárceles de la capital entrerriana."Pedimos que nos permitan un familiar por interno, respetando todos los protocolos que se pidan en la unidad penal", aseguró auna de las mujeres presente en la convocatoria."Los chicos necesitan de sus afectos, y ni siquiera un juez se acercó a darles tranquilidad, esperanzas. Nadie recibe, nadie escucha a los familiares que van a los Juzgados de Ejecución de Penas y el defensor oficial no sabe escuchar a los familiares y el reclamo de los internos", argumentó ala abogada que representa a los allegados de los internos, Dra. Lucrecia Pérez.Según comentó, tras la concentración frente a Tribunales, fue recibida por "el Dr. Esteban Simón del equipo del Superior Tribunal de Justicia y por parte del Ejecutivo, la secretaria de la ministra Romero"."Esta es una convocatoria pacífica, mientras que los internos permanecen en huelga de hambre hasta recibir una información favorable", aseguró la letrada al tiempo que agregó: "Hay familiares de otras cárceles de la provincia que están afuera, pacíficamente, porque hay personas en Paraná que tienen a sus hijos en otras unidades penales"."No los dejan recibir visitas y tampoco tener un celular. Además, los guardiacárceles entran y salen sin barbijo, sin nada", reprochó otra de las mujeres."Vamos a esperar hasta la semana próxima por una respuesta positiva a los pedidos que hemos hecho, y si no vamos volver a marchar el viernes hasta que nos den una respuesta favorable", sentenció Lorena. Y agregó: "Los chicos seguirán en huelga de hambre porque hay muchos que están encuadrados para la asistida, condicionales, pasadísimos de tiempo para todos los beneficios y no se les otorga ninguno"."La jueza no está trabajando porque desde el comienzo de la pandemia no largó a nadie con ningún tipo de beneficio", apuntó.