Realizan asambleas en reparticiones municipales: "El reclamo es por salario"

Los gremios que nuclean a los municipales de Paraná -ATE, APS y Obras Sanitarias- conformaron un Frente Sindical para exigirle al intendente Adán Bahl la apertura de paritarias para discutir salario y manifestarle el rechazo al aumento no remunerativo de tres mil pesos otorgado de forma unilateral."Buscamos visibilizar el reclamo a través de cartelería y folletería, y en el mano con los trabajadores como venimos haciendo desde hace una semana al recorrer los sectores para escuchar a los compañeros", comunicó ala secretaria General de la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), Alejandra Levrand.Fue durante una concentración que realizaron en el patio interno del Palacio Municipal. "Fue para expresar nuestro rechazo y repudio a esta suma en negro de $3.000 que no llega al sector pasivo", apuntó la sindicalista al denunciar: "No fuimos convocados todos los gremios juntos, no se abrió una paritaria, no hubo una negociación salarial, y tampoco se tuvo en cuenta en esta suma un 82% para el sector pasivo"."El reclamo es por salario, además de destacar que los ascensos fueron automáticos, no se actualizaron las asignaciones familiares y además, porque el mínimo garantizado es de 20 mil pesos, muy debajo de la línea de pobreza", enumeró Levrand."En la recorrida, los compañeros nos apoyan porque peleamos por la dignidad del empleado municipal, el primero que está para prestar los servicios. Y también nos sentimos desilusionados de este gobierno, porque realmente estamos peor que en la gestión anterior", apuntó una de las representantes de ATE Municipal."Nos fortalece el acompañamiento de los trabajadores, que quieren que sigamos en la lucha", sumó el vocero por Obras Sanitarias, Ramón Ortiz.En el marco del plan de lucha, los integrantes del Frente Sindical continuarán la semana próxima la recorrida por las reparticiones municipales.