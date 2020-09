Scarione: "El déficit de la Caja ronda los 1.200 millones de pesos mensuales"

Fallecidos que cobraban jubilaciones

, comunicó ael presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos, contador Edgardo Scarione."Es un déficit importante -reconoció- que a todos los entrerrianos nos compete y trabajamos para producir los informes que sean necesarios para que los poderes político y legislativo tengan las herramientas necesarias para exponer a la población cuál es la situación".De acuerdo a lo que mencionó,, de esa cantidad, se constató que en 62 cuentas se hallaba la totalidad del dinero, pero que había 18 casos en los cuales alguien había ido retirando los haberes, lo cual constituye un delito.Al respecto, Scarione, explicó aque "hay una investigación judicial en la que trabajan los organismos de contralor, la Contaduría General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas; mientras queporque por el sistema que tenemos, y Entre Ríos no es la excepción,, reconoció Scarione al aclarar que"El haber perfeccionado un convenio con el Registro Civil en los primeros días de agosto nos permite conocer las bajas sucedidas en Entre Ríos, pero dependemos de la información que ese organismo nos da", agregó el titular de la Caja.porque nuestros beneficiarios no viven solo en Entre Ríos, sino en todo el país, incluso tenemos un número importante fuera del país. Entonces, a veces la información no llega con la rapidez necesaria", evidenció Scarione al ejemplificar: "Uno puede abrir una cuenta en Banco Entre Ríos e irse a vivir a Neuquén, no se hace ningún cambio de domicilio, y si ocurre el fallecimiento de esta persona, la Caja depende de que el Registro Civil de esta provincia informe al sistema nacional y éste a nosotros".