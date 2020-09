Reabren bares y restaurantes, pero reducen la movilidad nocturna en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dispuso la apertura de bares y restaurantes en espacios abiertos, pero con un estricto protocolo de sanidad ante el avance del coronavirus en esa provincia, al tiempo que restringió al máximo la movilidad de las personas, con el fin de que cumplan la cuarentena obligatoria.



También reabren los gimnasios y la canchas de fútbol 5 pero con la modalidad de "metegol humano", una variante con distanciamiento social, preventivo y obligatorio, en la que los jugadores no tienen contacto físico y que fue creada ante la pandemia por coronavirus.



Además, pidió que las personas mayores de 60 años "se queden en sus casas" porque, además de ser población en riesgo, representan la población de alerta por el coronavirus y la que más ocupa camas críticas en los hospitales públicos y privados, situación que ya ha llegado al límite.



Entre las medidas importantes que anunció Perotti, habilitó la apertura de bares y restaurantes hasta la medianoche en lugares abiertos, con personal de control y con estricto protocolo de sanidad.



Pero asimismo, restringió al máximo la movilidad entre las 20:00 y las 6:00 de la mañana, por los próximos 15 días.



Además, el comercio minorista vuelve a abrir sus puertas al público, pero con horario restringido.



El mandatario santafesino apeló a la conciencia ciudadana y les pidió a los mayores de 60 años que no salgan de sus casas durante las próximas dos semanas o que lo hagan únicamente en el caso de ser necesario.



Con respecto a la restricción de circulación, el objetivo de la provincia es reducir al mínimo posible el tránsito de personas entre las 20:00 y las 6:00 de la mañana.



Otros que volverán a la actividad son los gimnasios, con turnos y trazabilidad, y las canchas de fútbol cinco, donde se habilitaría la práctica conocida como metegol humano.



Actividades físicas sin contacto en clubes y espacios públicos se podrán realizar y se mantendrán las salidas recreativas en un radio de 500 metros.



En cuanto a la construcción, se podrá subir de cinco a diez el número de obreros, al tiempo que continuarán cerrados los shoppings y no se podrán realizar reuniones sociales.



En tanto, las actividades religiosas podrán realizarse con un máximo de 30 personas y estrictos protocolos.



El gobernador santafesino encabezó una conferencia de prensa en la que también estuvieron la vicegobernadora, Alejandra Rodenas; el intentende de Rosario, Pablo Javkin; y el jefe comunal de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón.



Antes de anunciar las nuevas medidas, Perotti sostuvo que el informe epidemiológico con la cantidad de casos positivos por coronavirus en Rosario y Santa Fe "marca preocupación" y pidió "disminuir la velocidad de contagios".



Luego detalló que existe "un 97 por ciento de uso de camas críticas en el sector público y un 85 por ciento de uso en el sector privado" en Rosario, al tiempo que remarcó que en esa ciudad santafesina, a este jueves "hay ocho camas disponibles en el sector público y 35 en el sector privado, o sea 43 camas disponibles en la ciudad de Rosario" DETALLES Desde las 00 hora de este 26 de septiembre y por 14 días corridos, en los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros y General López, y en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, del departamento La Capital.



¿QUÉ SE PUEDE HACER?



Comercios mayorista y minorista hasta las 20.00 horas en horarios que no coincidan con los horarios bancarios.



Locales gastronómicos, bares, restaurantes y heladerías



-Con concurrencia de personas hasta las 24 horas y con ocupación del 30% del local en superficies cerradas.



- Envíos a domicilio (delivery) hasta las 24 horas.



Exclusivamente para Rotiserías:



- Servicio para llevar (take away) hasta las 20 horas.



- Envíos a domicilio (delivery) hasta las 24 horas.



Actividades religiosas, cultos



Reuniones o ceremonias de hasta 30 personas.



Obras privadas



Hasta 10 (diez) trabajadores, profesionales o contratistas.



Servicios de cuidados de adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes.



Actividades de inmobiliarias y mudanzas hasta las 20.00 horas y que no coincidan con los horarios bancarios.



Práctica deportiva de deportistas olímpicos y profesionales que cuenten con la autorización nacional.



Salas de grabación y ensayo



Preproducción, producción y postproducción de audios o audiovisuales.



Actividad notarial necesaria para cumplir actividades y servicios esenciales solo con personas indispensables y evitando reuniones.



Servicios de peluquería, manicuría, cosmetología y podología.



Con turno previo y con una ocupación máxima del 50% del local.



Ejercicio de profesiones liberales, sin atención al público, excepto profesionales del Arte de Curar.



Servicios de personal doméstico sin la utilización del transporte público de pasajeros.



Actividades físicas y deportivas en clubes, gimnasios y complejos deportivos que no impliquen contacto físico entre los participantes, disponiendo un sistema de turnos. Sin habilitar espacios de uso común y vestuarios.



Actividades físicas individuales en espacios públicos con distanciamiento social y evitando la aglomeración de personas.



Salidas breves para caminatas de esparcimiento



Sin extenderse más allá de las 20.00 horas.



¿QUÉ NO SE PUEDE HACER?



Actividades comerciales de shoppings.



Pesca deportiva y recreativa modalidad desde costa y embarcados, navegación recreativa y guarderías náuticas y clubes deportivos.



Museos, bibliotecas y lugares recreativos de divulgación científica públicos o privados.



Enseñanza de disciplinas artísticas en forma particular por un docente o artista, en un espacio colectivo, institución o establecimiento.



Actividad artística y artesanal



A cielo abierto, en plazas, parques y paseos.



Actividades administrativas, sindicatos, entidades gremiales, empresarias, cajas y colegios profesionales, entidades deportivas, universidades nacionales y privadas.



RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN EN VÍA PÚBLICA



Departamentos: Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros, General López y La Capital.



Entre las 20.00 horas y las 6.00 horas se permite la circulación sólo a personas que desarrollen actividades autorizadas. Con uso del transporte público de pasajeros, y pudiendo utilizar taxis y/o remises.



RECOMENDACIONES



Para personas mayores de 60 años o grupos de riesgo



-Permanecer en sus domicilios.



-Limitar la circulación a la estrictamente necesario.