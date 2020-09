Quemas en islas: "Lo esencial es la prevención", expresó Daniel Alonso

Medidas para frenar las quemas



Otra causa ambiental

Esta semana volvió a sentirse con mucha intensidad en Rosario el humo proveniente de la quema de pastizales en las islas entrerrianas.El juez federal, contó cómo avanza la causa."El Dr. Ríos intervino en la causa hasta el 31 de julio, cuando tuve que hacerme cargo de la causa. La misma comenzó el 4 de marzo, con una denuncia de una asesora de la Municipalidad de Rosario, por hechos que sucedieron el 13 y 14 de febrero y que volvieron a ocurrir el 27 de ese mes", expresó aDaniel Alonso, juez federal."Esa denuncia fue complementada después por el intendente de Rosario, Pablo Lautaro Javkin, quien luego se constituyó como querellante de la causa por las quemas en los humedales del Delta. Como es un lugar interjuridisccional, corresponde a la Justicia Federal", dijo.Y agregó que "esa denuncia madre, esta incorporada por otras 11 que se fueron incorporando otras por parte de funcionarios, como la del Gobernador Bordet y del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié".Al respecto, comentó que "a partir del 17 de julio, la fiscalía que es quien tiene la instrucción del expediente, imputó a 18 personas, en forma original. El Dr. Ríos, que en ese momento tenía a cargo la causa, le pidió la indagatoria a los imputados, pero como casi todos viven afuera de Entre Ríos, salvo tres, pidió que sea a través de los jueces federales de su jurisdicción"."Hay personas que todavía se las está buscando, por el domicilio que aparecía en Catastro, no corresponde. De esas 18 personas, 9 fueron encontradas y 7 indagadas, las otras dos presentaron certificado de que son personas e riegos y justificaron la imposibilidad de comparecer. Estamos esperando que termine el problema, para tomarle indagatorias", indicó.En ese sentido, comentó que "seis personas tienen resulta su situación procesal, con una falta de auto de mérito, porque no hay elementos para procesarlos, pero tampoco para desvincularlos. Hay una personal que fue sobreseída, que fue traído a la causa por error, porque la fiscalía brindó los datos geoestacionarios con un error en un número y esto determinó que cayera en su campo".Sobre los imputados, señaló que "la mayoría son de Santa Fe, Rosario, Gualeguaychu. De Paraná, hay solo tres personas y de victoria no hay ninguna. Cuando terminemos de tomar las indagatorias, veremos qué pasa con el resto. Incluso hay que ver la situación de quienes, a la fecha, gozan de falta de méritos".En relación a eso, el Juez Federal mencionó que "es bastante difícil, porque gran parte de este problema es la falta de presencia estatal en los humedales. Se necesita una mayor presencia de personas en esos territorios, porque son tan amplios, que siempre vamos a llegar tarde"."En tema ambiental, lo esencial es la prevención, los que hagamos después, genera un daño muy difícil de reparar a futuro", remarcó.Alonso, confirmó que "en el Juzgado Nº 2 que es de competencia civil, hay una causa ambiental que se inició el día 22 de julio, por dos organizaciones ambientalistas"."El objetivo de las fundaciones, es terminar con las quemas, que general la alteración de los ecosistemas. En esa causa, tomé la medida de prohibir los incendios y los endicamientos, terraplanes, y cualquier tipo de alteración por parte de los seres humanaos, que pongan en peligro el ecosistema", explicó."Gracias al trabajo de las autoridades, pudimos contener la situación y constatar una serie de irregularidades. El ultimo parte del día, en un procedimiento de prefectura de Victoria, junto con el departamento de Islas con la Municipalidad de Paraná, se constató la existencia de una importante cantidad de maquinaria con capacidad para alterar el medioambiente".Al finalizar, dijo que "estamos monitoreando cada tres horas lo que pasa en los territorios, a través de la página de la NASA. Pero el problema que tenemos, es la dificultad de acceso a esos lugares, para sofocar tempranamente los incendios. Porque la biomasa y el combustible que hay debajo es de tal magnitud, que, por el viento y cualquier llama, genera un incendio de proporción".